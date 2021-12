Centinaia di migliaia di persone non sono riuscite a tornare a casa per Natale

AGI - Più di 6.000 voli sono stati cancellati in tutto il mondo durante il lungo fine settimana di Natale e altre migliaia sono stati ritardati per la variante Omicron del Covid. Ad aggravare il caos dei viaggi negli Stati Uniti, il maltempo nell'ovest del Paese.

Secondo il sito web di monitoraggio Flightaware.com, sabato sono stati cancellati quasi 2.800 voli in tutto il mondo, inclusi più di 970 provenienti da o diretti verso aeroporti statunitensi, con oltre 8.000 ritardi. Venerdì ci sono state circa 2.400 cancellazioni e 11.000 ritardi, mentre le cancellazioni di domenica hanno superato le 1.500.

Piloti, assistenti di volo e altri dipendenti sono in malattia o in quarantena dopo l'esposizione a Covid, costringendo Lufthansa, Delta, United Airlines, JetBlue, Alaska Airlines e molti altri vettori a corto di personale a cancellare i voli durante uno dei periodi di punta dell'anno.

I dati di Flightaware hanno mostrato che United ha cancellato circa 200 voli venerdì e quasi 250 sabato, circa il 10% di quelli programmati. Inutile la corsa per reindirizzare piloti e aerei e riassegnare i dipendenti: l'ondata di Omicron ha sconvolto la situazione.

"Il picco nazionale di casi di Omicron questa settimana ha avuto un impatto diretto sui nostri equipaggi di volo e sulle persone che gestiscono le nostre operazioni", ha affermato United in una nota venerdì. "Di conseguenza, purtroppo abbiamo dovuto cancellare alcuni voli e stiamo avvisando i clienti interessati prima del loro arrivo in aeroporto", ha affermato la compagnia aerea.

Allo stesso modo, Delta ha cancellato 310 voli sabato e diverse decine di altri domenica, affermando di aver "esaurito tutte le opzioni e le risorse, inclusi il reindirizzamento e le sostituzioni di aeromobili ed equipaggi per coprire i voli programmati". "Ci scusiamo con i nostri clienti per il ritardo nei loro piani di viaggio per le vacanze", ha affermato la società.

Le cancellazioni si sono aggiunte alla frustrazione della pandemia per molte persone desiderose di ricongiungersi con le loro famiglie durante le vacanze, dopo che il Natale dell'anno scorso è stato gravemente penalizzato.

Le compagnie aeree cinesi hanno registrato il maggior numero di cancellazioni, con China Eastern che ha annullato più di 1.000 voli, oltre il 20% del suo piano di volo, e Air China ha anche bloccato circa il 20% delle partenze programmate.