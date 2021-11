Tutti i dubbi sul 'giallo' della tennista cinese Peng Shuai

AGI - La Cina tenta di seppellire il caso Peng Shuai con la benedizione del Comitato olimpico internazionale (Cio): non usa mezzi termini Le Monde dopo la video chiamata di domenica fra la star cinese del tennis e Thomas Bach.

A quest'ultimo Peng ha detto di "stare bene" ma ha anche chiesto il rispetto della privacy.

Peng Shuai è sparita dalla circolazione per oltre due settimane dopo aver accusato l'ex vice premier Zhang Gaoli, potente ex funzionario del Partito Comunista di 40 anni più anziano di lei, di averla costretta a fare sesso durante una relazione discontinua durata diversi anni.

Nei giorni scorsi era cresciuta la pressione internazionale su Pechino perché fornisse informazioni sulle condizioni di salute della tennista.

Il quotidiano francese solleva dubbi circa la reale condizione in cui si trova la 35enne ex numero uno mondiale del doppio: "Nulla ci dice che è libera".

Secondo Human Rights Watch, la conversazione tra Bach e Peng è stata condotta sotto "coercizione".

"Il Cio è complice della macchina della propaganda e di un caso di coercizione e sparizione forzata da parte del governo cinese", ha twittato un attivista dell'organizzazione.

Le Monde osserva che il comunicato diffuso dal Cio dopo il colloquio fra Bach e l'atleta è "particolarmente leggero" aggiungendo che il Comitato, "che si appresta a organizzare i Giochi olimpici invernali a Pechino, il prossimo febbraio, non ha citato le accuse di stupro rivolte a Gaoli".

"Stando a quanto afferma il Cio, va tutto bene per Peng Shuai ed è meglio lasciarla in pace", prosegue il quotidiano.

Il New York Times ha inoltre evidenziato che Peng era affiancata da un "amico" durante la video chiamata, per aiutarla a esprimersi in inglese. Ma la tennista "lo parla correntemente dopo aver giocato per 15 anni nel circuito internazionale", osserva ancora Le Monde sottolineando che "in passato la Cina ha spesso messo in scena confessioni forzate di dissidenti, intellettuali o dirigenti silurati".

"Il Cio ha coronato gli sforzi propagandistici di Pechino", si legge ancora nell'articolo, firmato da Simon Leplatre, corrispondente da Shanghai.

"È dall'inizio della vicenda che il Cio si è distinto per la sua compiacenza con Pechino", conclude il giornalista francese osservando che, "al contrario, l'associazione delle giocatrici di tennis, la Wta, ha deciso di tenere testa alla Cina, anche se rischia di perdere importanti incassi con i circa dieci tornei organizzati nel Paese e i relativi diritti tv".

Le apparizioni di Peng negli ultimi giorni "sono sufficienti a eliminare le preoccupazioni", ha twittato il direttore del quotidiano Global Times, Hu Xijin, che già sabato scorso aveva annunciato che la tennista sarebbe apparsa in pubblico.

As long as what Peng Shuai said doesn’t accord with the expectation of the Western media, they won’t believe it. They only believe the story about China that they imagine. I’m surprised that they didn’t say the lady who showed up these two days is a fake Peng Shuai, a double. https://t.co/P4Z0CXQg1x