La regina Elisabetta deve stare a riposo per almeno due settimane

AGI - La regina Elisabetta II deve restare a riposo per "almeno" le prossime due settimane. Lo ha riferito Buckingham Palace, citando il consiglio dei medici.

La monarca 95enne non potrà quindi partecipare al 'Festival of Remembrance' sabato 13 novembre ma è sua "ferma intenzione" guidare la nazione nell'onorare i caduti il giorno seguente, ha precisato Buckingham Palace.

Elisabetta II resta di "buon umore" e ha registrato un video-messaggio per i leader mondiali che si riuniranno a Glasgow la prossima settimana per la Cop26 sul clima.

Dieci giorni fa era stata costretta "con riluttanza" a cancellare un viaggio in Irlanda del Nord e, per la prima volta in otto anni, aveva passato una notte in ospedale per esami "preliminari". Martedi' la monarca ha ripreso "impegni leggeri", ma solo virtuali, tenendo udienze con gli ambasciatori di Corea del Sud e Svizzera che hanno presentato le credenziali.