La Ue accoglie con favore il riavvicinamento di Usa e Francia

AGI - La Commissione europea “accoglie con favore il comunicato congiunto tra Usa e Francia” di mercoledì sera nel quale si è annunciato un incontro tra il presidente Usa, Joe Biden, e il presidente francese, Emmanuel Macron, e “nel quale viene citata la strategia Ue per la regione dell’Indo-Pacifico”. Lo ha detto Eric Mamer, portavoce della Commissione europea, nella conferenza stampa quotidiana. “Siamo lieti di vedere sviluppi positivi nei rapporti Usa e Ue”, ha aggiunto il portavoce citando la partnership Usa/Ue annunciata ieri “per vaccinare il mondo”.

Di diverso avviso, invece, il ministro dell'Economia francese, Bruno Le Maire, in una intervista a France info. Alla luce di quanto avvenuto con il cosiddetto Patto anti-Cina fra Australia, Usa e Regno Unito, l'Ue "non può più contare" sugli Stati Uniti per la propria protezione. Gli europei, ha aggiunto Le Maire, "devono aprire gli occhi".

"La prima lezione di questa vicenda - ha proseguito - è che l'Ue deve costruire la propria indipendenza strategica. L'episodio afghano e quello dei sottomarini mostrano che non possiamo più contare sugli Stati Uniti per garantire la nostra protezione strategica". "Gli Usa - ha infine osservato Le Maire - hanno una sola preoccupazione strategica: la Cina. E vogliono contenere la sua ascesa".