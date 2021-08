Obama festeggia i 60 anni con abiti in "stile Mandela"

AGI - Un Barack Obama raggiante, ballerino, vestito con abiti dalle fantasie etniche in stile Nelson Mandela. Le immagini della festa di compleanno andata in scena nella tenuta dell’ex presidente, a Martha’s Vineyard, nell’isola davanti alla costa del Massachusetts, tengono banco sui media americani.

‘Colpa’ delle foto messe in rete, e poi subito cancellate, dal dj ospite della serata e dal rapper Trap Beckham. Le immagini sono state però ottenute e pubblicate dal New York Post.

DJ posts stealth pics of Obama's 'epic' birthday party — before being forced to delete them https://t.co/9fGUVeXaM0 pic.twitter.com/aRO5KOzi9K — New York Post (@nypost) August 8, 2021

Originariamente organizzata per quasi 500 persone, poi ridimensionata per motivi di opportunità, visto il dilagare dei contagi negli Stati Uniti, la festa per i 60 anni di Obama è finita sul web. In una delle immagini scattate dagli ospiti, appare l’ex presidente in pedana ballare con la cantante Erykah Badu. In un’altra stringe il microfono. Una foto mostra i tovaglioli realizzati per il festeggiato, con le lettere in oro “44X60” a ricordare il 44° presidente degli Stati Uniti e gli anni compiuti.

Tra gli ospiti, pochi e esclusivi, i cantanti Jay-Z, Jennifer Hudson e Beyoncé, gli attori Bradley Cooper, Tom Hanks, George Clooney e Don Cheadle, l’ex giocatore Nba Dwyane Wade, l’icona del rock Bruce Springsteen, il regista Steven Spielberg e John Kerry, inviato speciale sul clima per la Casa Bianca e ex segretario di Stato con Obama. Il presidente Joe Biden, come annunciato alla vigilia, non ha partecipato.