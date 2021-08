Troppe critiche, Obama ridimensiona la festa dei suoi 60 anni

AGI - L'ex presidente americano, Barack Obama, ha deciso di ridimensionare i festeggiamenti per i suoi 60 anni dopo le critiche ricevute per il party da centinaia di invitati che aveva pianificato, nonostante l'epidemia di Covid, nella sua villa a Martha's Vineyard.

"La festa era stata pianificata mesi fa in conformità con tutte le linee guida per la salute pubblica e con le misure di salvaguardia contro il Covid in atto. A causa della nuova diffusione della variante Delta nel corso della settimana scorsa", il raduno è stato "significativamente" ridotto alla sola famiglia e gli amici più cari, ha fatto sapere la portavoce Hannah Hankins.