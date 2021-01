Greta Thunberg  è finita sui francobolli

AGI - In Svezia la lotta per l'ambiente passa anche attraverso i francobolli. Nella nuova serie intitolata 'Natura preziosa' non poteva mancare l'iconica attivista svedese di fama mondiale, la 18enne Greta Thunberg, rappresentata col suo famoso impermeabile giallo, quello che indossava durante gli scioperi davanti al Parlamento di Stoccolma.

"La serie di francobolli illustrati dall'artista Henning Trollbac rappresenta alcuni dei 16 obiettivi ambientali recentemente delineati dal governo, compresi gli habitat che vanno protetti" ha annunciato il servizio postale nazionale, PostNord. Tra le illustrazioni riprodotte sui francobolli destinata alla posta nazionale ci sono alte montagne, foreste, flora, paesaggi agricoli e paludi.

Sulla serie europea, invece, è raffigurato il rospo maculato verde in pericolo di estinzione. E poi c'è anche lei, Greta, 18 anni compiuti lo scorso 3 gennaio, raffigurata in piedi su una scogliera rocciosa con indosso un impermeabile giallo, con rondoni che le volano intorno.

Il servizio postale ha scelto Greta in segno di riconoscimento per il suo impegno "a tutela della natura svedese unica per le generazioni future" ha sottolineato PostNord.

"Questi luoghi naturali sono molto importanti e tutti noi dobbiamo fare la nostra parte per preservarli" ha riferito la responsabile di PostNord, Kristina Olofsdotter, dicendosi "lieta che ci sia Greta, tra le numerose illustrazioni di carattere importante simboleggiata sui nostri francobolli".

In una recente intervista al Sunday Times per il suo 18mo compleanno, Greta ha raccontato che ha smesso di "viaggiare in aereo e di consumare cose" ma non giudica le persone che fanno scelte meno rispettose dell'ambiente rispetto a lei.

"Non sto dicendo a nessun altro cosa fare. C'è il rischio quando parli di queste cose e non pratichi mentre predichi, quindi sarai criticato e ciò che dici non sarà preso sul serio" ha detto la giovane attivista svedese il cui personale sciopero per l'ambiente e contro il riscaldamento globale è sfociato in un movimento di protesta mondiale dei giovani, i Fridays for future.

Precedenti serie di francobolli in Svezia hanno ritratto Astrid Lindgren, la scrittrice per ragazzi che ha creato Pippi Calzelunghe, il calciatore Zlatan Ibrahimovi e il defunto DJ e produttore Avicii.