(AGI) - Roma, 3 gen. - Greta Thunberg compie 18 anni e in un'intervista esclusiva al Sunday Times dice di aver smesso di comprare vestiti nuovi e di non serbare rancore nei confronti delle persone che volano in aereo.

L'attivista svedese ha offerto una visione rilassata quando le è stato chiesto di parlare delle celebrità che, nonostante la loro consapevolezza ambientale, contribuiscono alle emissioni di anidride carbonica con l'uso di aerei passeggeri. "Non mi interessa", ha detto Thunberg, che di solito viaggia oltreoceano in barca, alla rivista Sunday Times.

"Non dico a nessun altro cosa fare", ha detto, "ma c'è un rischio quando si parla di queste cose e non si pratica come si predica: allora si viene criticati per questo e per quello che si dice e non viene presi sul serio".

Alla domanda sui suoi sostenitori che dicono che avere figli è irresponsabile in un momento in cui il pianeta è sotto pressione, Thunberg ha risposto di non considerare egoista avere figli, aggiungendo che "non sono le persone il problema, ma il nostro comportamento". Il suo regalo di compleanno ideale sarebbe stato quello di fare di più per aiutare il pianeta - anche se un regalo fisico di nuovi fari per la sua bicicletta sarebbe stato ben accetto.

Ma a differenza di molti adolescenti, i vestiti nuovi non sono nella sua lista di compleanno, a causa dell'impatto ambientale della produzione e della domanda di abbigliamento. "Non ho bisogno di vestiti nuovi", dice.

Conosco persone che hanno vestiti, quindi chiederei loro se posso prenderli in prestito o se hanno qualcosa di cui non hanno più bisogno".

Nel peggiore dei casi, credo che li comprero' di seconda mano". Greta ha detto di sentirsi in colpa per le pressioni esercitate sulla sua famiglia - comprese le minacce di morte - dai tre anni trascorsi in pubblico. Ha detto che non le interessava quello che la gente diceva di lei online, ma "quando ha un impatto sulle persone che ti circondano, allora diventa qualcos'altro".