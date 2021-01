Trump ordina l'intervento della guardia nazionale per fermare le proteste

Il presidente Donald Trump ha ordinato l'intervento della guardia nazionale per fermare le proteste a Capitol Hill contro la certificazione della vittoria di Joe Biden. Lo rende noto la Casa Bianca. Trump ha lanciato due appelli alla calma via Twitter.

Ma non è l'unico aiuto diretto a Washington. "Su richiesta del sindaco sto inviando membri della guardia nazionale insieme ad altre 200 truppe dello Stato della Virginia". Cosi' il governatore Ralph Northam via Twitter. "La mia squadra ed io - scrive - stiamo lavorando a stretto contatto con il sindaco Browser, la Speaker Pelosi e il Senatore Schumer per rispondere alla situazione di Washington Dc" dove i sostenitori di Donald Trump hanno fatto irruzione.

My team and I are working closely with @MayorBowser, @SpeakerPelosi, and @SenSchumer to respond to the situation in Washington, D.C.



Per the Mayor's request, I am sending members of the Virginia National Guard along with 200 Virginia State Troopers.