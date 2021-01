Manifestanti costruiscono una 'forca' davanti al Campidoglio

I sostenitori di Donald Trump hanno sfondato le barricate della polizia e sono riusciti a entrare al Congresso che è stato posto in lockdown. La certificazione dei voti del collegio elettorale a Capitol Hill per l'incoronazione di Joe Biden è stata quindi interrotta. In serata l'attacco del Presidente ai vertici Gop: "C'è un altro partito repubblicano"