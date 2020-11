Trump preoccupato dalla squadra di Giuliani: "Composta da stupidi"

Biden sceglie la squadra: al Tesoro Yellen, ex capo della Fed. Wall Street brinda. Dopo quasi 3 settimane, montagne di ricorsi e riconteggi, il presidente sblocca risorse e aiuti per il trasferimento dei poteri al successore ma avverte: "La mia battaglia non si ferma e alla fine penso che prevarrò". Il Michigan attribuisce la vittoria a Biden che nomina Kerry primo zar del clima della storia Usa