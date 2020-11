La tinta colata sulle guance di Giuliani scatena l'ironia del web

AGI - La conferenza stampa di Rudolph Giuliani, capo della squadra legale di Donald Trump, è stata concitata e segnata da numerosi scontri con i cronisti in sala. La tensione è stata tale che, a un certo punto, l'ex sindaco di New York ha iniziato a sudare e la sua tintura per capelli gli ha disegnato due profondi solchi ai lati del volto.

Giuliani is still melting pic.twitter.com/y0t4m9Rd4U — Aaron Rupar (@atrupar) November 19, 2020

Inevitabili le ironie sul web. Su Twitter c'è chi ha scherzato sulla possibilità che Giuliani sia un alieno e gli stesse cadendo la maschera e chi ha commentato che, dopo il parrucchiere di Trump (apparso recentemente con una chioma argentata e non piu' bionda), anche quello di Giuliani ha dichiarato la sconfitta prima del suo cliente.