Donald Trump ha dichiarato guerra alla (un tempo) amata Fox News

AGI - Oramai è guerra aperta tra Donald Trump e Fox News. Il presidente ha inviato una raffica di tweet contro l'emittente colpevole, a suo avviso, di aver dimenticato "quello che l'ha resa di successo". "Hanno dimenticato la gallina dalle uova d'oro", ha tuonato il presidente dopo aver ritwittato i post di diversi suoi sostenitori che dicevano di fidarsi ormai di più dell'emittente di destra NewsMax.

.@FoxNews daytime ratings have completely collapsed. Weekend daytime even WORSE. Very sad to watch this happen, but they forgot what made them successful, what got them there. They forgot the Golden Goose. The biggest difference between the 2016 Election, and 2020, was @FoxNews!