Trump è furioso con  Fox News e creerà una nuova emittente  

AGI - Donald Trump va alla guerra con Fox News: vuole creare una sua propria emittente per affondare la rete tradizionalmente favorevole ai conservatori. Lo scrivono autorevoli media americani.

Trump non sembra aver perdonato all'emittente quello che per lui è stato un errore marchiano: la notte dell''election day', assegnare quasi tre pre prima di Ap, l'Arizona al rivale, Joe Biden: l'Arizona è uno Stato tradizionalmente conservatore e, nelle ore febbrili dello spoglio, era il primo Stato che passava di mano, un segno che poteva essere letto come anticipatore della debacle del presidente.

Furente, Jared Kushner, il genero di Trump, telefonò addirittura al proprietario, il tycoon australiano, Rupert Murdoch, per chiedergli di annullare l'assegnazione; ma il desk politico dell'emittente tenne duro.

Adesso arriva la vendetta. "Ha intenzione di distruggere Fox. Non ci sono dubbi", ha detto una fonte ad Axios.