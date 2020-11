Trump: "I Democratici stanno tentando di rubare le elezioni"

AGI - "I democratici stanno tentando di rubare le elezioni". Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, interviene alla Casa Bianca in quella che è la sua prima apparizione pubblica dal discorso dell'Election Day quando ha dichiarato la vittoria. Secondo Trump, i democratici non vogliono gli osservatori durante le spoglio. Il suo team di avvocati ha fatto ricorso in Pennsylvania per poter seguire lo scrutinio ad una distanza di almeno 6 piedi. "Abbiamo sentito storie dell'orrore", ha proseguito, parlando di "un numero incredibile di ricorsi".

Secondo Trump, non è vero che i Repubblicani hanno perso le gare al Congresso (alla Camera dei Rappresentanti i dem si sono aggiudicati la maggioranza mentre il Senato è ancora in bilico). "Se contate i voti legali, ho vinto", ha aggiunto, definendo "ridicoli" i sondaggi che prevedevano una "onda blu" democratica il 3 novembre.

"Siamo diventati il partito dei lavoratori"

"I democratici sono il partito dei grandi donatori e del big tech mentre i repubblicani sono diventati il partito dei lavoratori", ha sottolineato Trump, affermando che in queste elezioni il Partito Repubblicano ha registrato una quantità di consensi record tra le minoranze etniche.

Cinque Stati ancora in bilico

Il risultato delle elezioni è appeso a cinque Stati: Nevada, Arizona, Georgia, Pennsylvania e North Carolina, che nelle prossime ore (o forse giorni) decideranno la corsa alla Casa Bianca. La sfida dell'ultimo miglio si gioca su due piani: quello alle urne dove il candidato democratico, Joe Biden, si è già aggiudicato 253 grandi elettori sui 270 necessari; e quello legale, su cui sembra puntare tutto Trump, che per tutto il giorno ha denunciato su Twitter le frodi elettorali, e ha schierato la massima potenza di fuoco dei suoi avvocati per cercare di arginare l'ondata dei voti per posta che sembrano nella stragrande maggioranza finire nel forziere di Biden.

Ma finora non ha trovato giudici dalla sua parte: sono stati bocciati tre ricorsi su cinque. Michigan, Pennsylvania (dov'è intervenuta la Corte suprema statale) e Georgia. I conteggi vanno avanti. Per la gioia delle migliaia di persone scese in strada in diverse città del Paese per rivendicare che "ogni voto conta" ma anche che "ogni voto va contato". Tornando ai numeri, a Biden - che parla e twitta già da presidente - servono 17 grandi elettori per potere coronare il sogno di una vita. "Sia chiaro: ho fatto una campagna come un orgoglioso democratico, ma governerò come presidente americano", è il suo ultimo tweet.

I ritardi nel conteggio

Per via della lentezza dello spoglio dei voti postali, potrebbero servire ancora giorni per avere i dati completi. Solo nella giornata di venerdì avremo un "quadro piu' chiaro" sul risultato del voto in Arizona, dove lo spoglio è all'86% e vede Joe Biden in testa con il 50,5% contro il 48,1% di Donald Trump, ha dichiarato il segretario di Stato dell'Arizona, Katie Hobbs, in un'intervista alla Cnn.

Hobbs ha spiegato che ci sono ancora tra le 400 mila e le 450 mila schede da scrutinare e che poco meno di 300 mila schede non ancora conteggiate arrivano dalla contea di Maricopa, quella che include la città di Phoenix. Dalla contea di Maricopa, la più popolata del "Copper State", è comunque atteso un aggiornamento alle 3 del mattino italiane. L'Arizona assegna 11 voti nel collegio elettorale che alcuni media, tra cui Fox e Associated Press, hanno già assegnato a Biden.

Il Nevada non comunicherà i risultati definitivi delle elezioni presidenziali prima del fine settimana, si apprende da un comunicato della segretaria di Stato del 'Silver State', Barbara Cegavske, la quale ha spiegato che mancano circa 190.150 schede da scrutinare, il 90% delle quali provengono dalla contea di Clark, quella della citta' di Las Vegas, di tendenza democratica.

In Nevada rimane da scrutinare circa il 15,5% delle schede: 123.554 voti postali e 66.596 schede depositate nei seggi di persona. Il numero dei voti postali potrebbe aumentare nei prossimi giorni in quanto fino a martedì prossimo verranno accettate le nuove schede che giungeranno con un timbro postale del 3 novembre o precedente.

Secondo il responsabile dello spoglio della contea di Clark, Joe Gloria, "il grosso dello spoglio avverrà tra sabato e domenica" ma già venerdi' verrà comunicato il risultato dello spoglio di 51 mila schede. Gloria ha però avvertito che, se entro martedì saranno arrivate nuove schede valide, lo scrutinio potrebbe protrarsi fino a giovedi' 12 novembre. Il Nevada assegna 6 voti elettorali. Al momento Joe Biden è in vantaggio con il 49,4% contro il 48,5% di Donald Trump.

Lo scrutinio dei voti delle elezioni presidenziali in Pennsylvania sarà completato entro la giornata di venerdi'. Lo ha annunciato in conferenza stampa la segretaria di Stato del 'Keystone State', Kathy Boockvar, la quale ha sottolineato che in Pennsylvania "ogni metodo di voto è incredibilmente sicuro" e che gli addetti allo spoglio prendono il loro lavoro "con grande serietà". La Pennsylvania assegna 20 voti elettorali e vede al momento Trump in testa con il 50% e Joe Biden, il cui svantaggio si è progressivamente assottigliato, al 48,8%.

Non ci sono al momento novità dalla North Carolina, che altresì ritiene validi i voti giunti in ritardo ma con timbro del 3 novembre o precedente. In Georgia - dove invece, come in Arizona, vengono annullate le schede giunte dopo il 3 novembre, si assottiglia il vantaggio di Donald Trump. In questo Stato tradizionalmente repubblicano un candidato alla presidenza democratico non vince dal 1992. Secondo l'ultimo aggiornamento sullo spoglio di Decision Desk, Trump è al 49,48% contro il 49,29% di Joe Biden.