Spari contro due vicesceriffi a Los Angeles, Trump attacca i responsabili: "Animali " 

AGI - Sono ricoverati in gravi condizioni due vicesceriffi della contea di Los Angeles, un uomo e una donna, feriti da numerosi colpi di arma da fuoco la notte scorsa mentre si trovavano nell'auto di servizio nella città di Compton.

Aggessore in fuga, Trump rilancia il video

Come informa un messaggio postato sul profilo Twitter della contea, entrambi sono ora sottoposti a un intervento chirurgico di urgenza. L'aggressore è tuttora in fuga. I feriti hanno rispettivamente 24 e 31 anni e avevano giurato come vicesceriffi appena 14 mesi fa. Il presidente Donald Trump ha rilanciato sul suo profilo Twitter il video postato dall'ufficio dello sceriffo commentando "Animali che devono essere colpiti duramente".