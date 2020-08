Caos Libano: si è dimesso il governo Diab

AGI - Il governo del premier libanese, Hassan Diab, "ha rassegnato le sue dimissioni" dopo le devastanti esplosioni del 4 agosto nel porto di Beirut, che hanno causato 160 morti e meno di 20 dispersi, secondo l'ultimo bilancio. Lo ha annunciato il ministro della Salute, Hamad Hasan, mentre lasciava la riunione dell'esecutivo al Gran Serraglio, a Beirut. Lo riporta L'Orient-Le Jour. Diab annuncerà le dimissioni in un discorso televisivo. Durante la riunione di gabinetto aveva già presentato le sue dimissioni la vice premier e ministro della Difesa, Zeina Acar. Quattro i ministri che hanno già lasciato l'esecutivo, compreso il titolare delle Finanze. A Beirut nuovi scontri tra manifestanti e polizia.

Il segretario generale dell'Onu, Antonio Guterres, ha sollecitato riforme, e ha chiesto di ascoltare le richieste dei cittadini. "In questo momento di prolungata tristezza e frustrazione, la rabbia dei libanesi è palpabile. Le loro voci devono essere ascoltate ", ha detto Guterres in un incontro organizzato dalle Nazioni Unite per informare i suoi membri sulla situazione nel Paese. Guterres reputa importante "importante" che ci sia "un'indagine credibile e trasparente" per determinare le cause dell'esplosione "e arrivare ad individuare le responsabilità, come chiesto dal popolo libanese". "E' anche importante che le riforme siano attuate per rispondere ai bisogni dei libanesi a lungo termine", ha detto il diplomatico portoghese durante l'incontro in video conferenza. (AGI)