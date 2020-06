Il nuovo focolaio di Pechino si espande ancora

Stabile la curva epidemica ma netto calo dei guariti. Per questo diminuisce meno del solito il numero degli attualmente positivi, 331 in meno oggi contro i 1.558 di ieri, per un totale di 21.212. Le terapie intensive dopo l'aumento di due giorni fa sono tornate a scendere anche oggi, 9 in meno, per un totale di 152.