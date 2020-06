Crescono i casi in Israele, Netanyahu minaccia un nuovo lockdown

AGI - Il premier, Benjamin Netanyahu, ha minacciato nuovi 'lockdown' contro il coronavirus se gli israeliani "non cambieranno i propri comportamenti indossando le maschere e rispettando il distanziamento". L'avvertimento è arrivato dopo che nel Paese si sono registrati 294 nuovi casi in 24 ore, con il totale dei contagi che è arrivato a quota 20.633. Almeno una quarantina i pazienti ricoverati in gravi condizioni. C'è stato anche un altro morto che porta il numero delle vittime nel Paese a 305.

Netanyahu ha spiegato che le previsioni sulla nuova diffusione del virus sono "cupe": "Non abbiamo altra scelta che osservare una attenta e responsabile pratica che ci consenta di riaprire l'economia e ritornare a una normalità da tempi di coronavirus".

Il ministero della sanità ha allertato i direttori degli ospedali ordinando di prepararsi alla riapertura dei reparti Covid. Secondo Haaretz, Netanyahu mediterebbe di chiedere al servizio segreto dello Shin Bet di riprendere il tracciamento dei casi di coronavirus confermati e di quelli sospetti.