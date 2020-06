Due morti negli scontri a Chicago

AGI - Due persone sono rimaste uccise durante i disordini a Cicero, periferia ovest di Chicago, scoppiati nell'ambito delle proteste per la morte dell'afroamericano George Floyd. Lo ha reso noto la polizia locale, come riporta il Chiacago Tribune, riferendo anche di 60 arresti. I disordini sono iniziati dopo il saccheggio di diverse attività commerciali. Numerosi anche i feriti, secondo la polizia.

A Buffalo, nello stato di New York, un Suv ha travolto un gruppo di agenti delle forze dell'ordine in assetto antisommossa. Due poliziotti sono rimati feriti e l'imncidente è stato ripreso in un video che circola in rete.

Uno dei feriti, hanno reso noto le autorità della contea di Erie, è in servizio nella polizia di Buffalo mentre l'altro è della polizia dello Stato di New York; entrambi sono in condizioni stabili. L'uomo al volante del Suv e le persone a bordo sono state arrestate.

A St. Louis, nel Missouri, quattro poliziotti sono stati feriti da colpi di arma da fuoco. "Sono stati tutti portati in ospedale, sono coscienti e respirano", ha comunicato su Twitter la polizia locale, "si ritiene non siano in pericolo di vita". La situazione nel centro cittadino città appare ancora tesa e si sentono spari, riferisce sempre la polizia.