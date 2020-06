Come funziona l'Insurrection Act

AGI - Il presidente Donald Trump annuncia di essere pronto a dispiegare l'esercito per fermare le proteste scatenate dalla morte di George Floyd, l'afroamericano di 46 anni ucciso dalla polizia a Minneapolis, ricorrendo ad una legge del 1807: l'Insurrection Act.

"Mobiliterò tutte le risorse federali e locali, civili e militari, per proteggere i cittadini rispettosi della legge", ha avvertito, e "se una città si rifiuterà di agire come è necessario per difendere i cittadini e le proprietà dei suoi residenti, dispiegherò l'esercito degli Stati Uniti e risolverò velocemente il problema per loro".

Il presidente ha dunque segnalato di aver già ordinato la mobilitazione di "migliaia e migliaia di uomini, armati pesantemente, personale militare e agenti delle forze dell'ordine" per fermare le violenze a Washington Dc.

A quando risale l'Insurrection Act

L'Insurrection Act attribuisce al presidente degli Stati Uniti il potere, in casi eccezionali, di mobilitare l'esercito federale e la Guardia Nazionale per compiti di polizia. Si tratta di una misura firmata da Thomas Jefferson e invocata l'ultima volta nel 1992, per sedare le proteste a Los Angeles dopo l'assoluzione degli agenti che picchiarono a morte l'afroamericano Rodney King.

Cosa prevede l'Insurrection Act

La prima sezione dell'Insurrection Act prevede "aiuti" federali per i governi degli Stati che ne fanno richiesta, compresi l'invio di "forze navali o di terra statunitensi... per sedare un'insurrezione". La seconda sezione, altrettanto significativa in questo contesto, dichiara che il presidente ha il potere di mobilitare le forze armate, in primo luogo la Guardia Nazionale ma non solo, "nel caso di "illegali intralci, combinazioni, assemblaggi o ribellioni contro l'autorità degli Stati Uniti".

Si può usare l'esercito sul suolo americano?

Il 'Posse Comitatus Act' del 1878 vieta l'utilizzo sul suolo americano dell'esercito con funzioni di polizia ma secondo gli esperti in circostanze particolari, grazie all'Insurrection Act, il presidente "ha il potere di utilizzare i militari sul suolo americano, soprattutto a Washington", come osserva Dan Lamothe, esperto di forze armate del Washington Post.