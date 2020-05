Trump: "Riaprire i luoghi di culto, sono essenziali"  

Il presidente Usa, Donald Trump, ha chiesto ai governatori degli stati di "riaprire i luoghi di culto", che sono "essenziali".

Trump ha annunciato che sta designando tutte le case di culto come posti che forniscono "servizi essenziali" e ha invitato tutti i governatori a consentirne subito la riapertura. "Se non lo fanno, sostituirò i governatori", ha assicurato il presidente in una breve dichiarazione.

"I governatori devono permettere alle chiese e luoghi di culto di aprire ora. Se non lo faranno, interverrò io", ha detto il presidente nel corso di un intervento alla Casa Bianca durante il quale ha letto un breve messaggio. Trump è poi andato via senza accettare domande, lasciando la parola alla sua portavoce.