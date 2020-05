Le prime immagini di Trump con la mascherina

Sono trapelate le prime immagini del presidente Usa Donald Trump che indossa una mascherina, cosa che finora aveva sempre rifiutato di fare. In un video pubblicato da Sky News, il presidente americano si vede con una mascherina blu navy durante la visita a uno stabilimento della Ford in Michigan, riconvertito alla produzione di ventilatori e dispositivi per la protezione personale. "L'ho indossata nell'area retrostante", ha raccontato alla stampa, "non volevo dare ai giornalisti il piacere di vedermi così".

Le immagini del presidente con la mascherina sono emerse dopo che il procuratore generale lo ha definito un "bambino petulante" perché aveva rifiutato di coprirsi naso e bocca durante il tour alla fabbrica Ford, dove il protocollo interno prevede per tutti i visitatori l'uso della mascherina.