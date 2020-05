Trump minaccia la "sospensione definitiva del finanziamento all'Oms"

Il presidente americano Donald Trump ha minacciato di sospendere per sempre il finanziamento americano all'Oms e di uscire dall'organizzazione non questa non si impegnerà a "miglioramenti significativi" entro 30 giorni. Se questo non avviene, ha detto il presidente al termine di una giornata in cui si è tenuta l'assemblea dell'Oms e dopo avere annunciato di assumere regolarmente il farmaco antimalarico idrossiclorochina a titolo preventivo del coronavirus, "trasformerò la sospensione temporanea del finanziamento all'Oms in una misura permanente e riconsiderero' la nostra partecipazione all'Organizzazione".

This is the letter sent to Dr. Tedros of the World Health Organization. It is self-explanatory! pic.twitter.com/pF2kzPUpDv — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 19, 2020

In una lettera di 4 pagine indirizzata al segretario generale dell'Oms e pubblicata dal presidente Trump poco prima delle 23 (le 5 in Italia) sul suo profilo Twitter (seguito da 80 milioni di persone), si elencano tutti gli "errori" commessi dall'Organizzazione a partire dall'inizio dell'epidemia in Cina.

Come Trump ha più volte sottolineato nelle scorse settimane, l'organizzazione ha sbagliato "ripetutamente" difendendo Pechino dalle accuse di scarsa trasparenza all'inizio della diffusione. "Gli errori reiterati da parte sua e della sua organizzazione - scrive Trump nell'ultima parte della lettera al capo dell'Oms Tedros Adhenom - sono stati estremamente gravosi per il mondo": secondo il presidente, "molte vite avrebbero potuto essere salvate" se il direttore "avesse seguito l'esempio" di uno dei suoi predecessori alla guida dell'Oms, la norvegese Harlem Brundtland, che nel 2003 riusci' a bloccare la diffusione della Sars, come sottolinea Trump.

"Il solo modo perché l'Oms vada avanti è dimostrare la sua indipendenza dalla Cina. La mia amministrazione - prosegue la lettera - ha gia' avviato una discussione con voi su come riformare l'organizzazione. Ma è necessario agire velocemente. Non abbiamo tempo da perdere. Il mio dovere di presidente Usa è di informarvi che trasformero' il congelamento temporaneo del finanziamento in definitivo se l'Oms non si impegna in sostanziali e significativi miglioramenti entro i prossimi 30 giorni, e riconsidererò la nostra partecipazione. Non posso permettere che i contribuenti americani continuino a finanziare un'organizzazione che, allo stato attuale, non persegue gli interessi degli Usa".

L'assunzione di idrossiclorochina

"La prendo anche io da un paio di settimane. Prendo una pillola al giorno" come trattamento preventivo, ha annunciato a sorpresa il tycoon, assicurando di essere negativo al Covid-19 e di essersi consultato con il medico della Casa Bianca.

L'efficacia del farmaco, approvato negli Usa per la malaria, l'artrite reumatoide e il lupus ma non per il Covid, è stata messa in dubbio da numerosi esperti che anzi segnalano gravi effetti collaterali, soprattutto a livello cardiaco. Anche Anthony Fauci, l'ormai famoso immunologo italo americano membro della task force Usa contro il Covid-19, ha frenato sul suo impiego mentre la 'talpa' del ministero della Sanità Usa, che era capo dell'agenzia per i vaccini, Rick Bright, ha denunciato di essere stato licenziato perché si rifiutava di promuovere l'idrossiclorichina come terapia anti Covid.

"Sareste sorpresi dal numero di persone che la prendono", ha detto Trump ai cronisti, definendo Bright un ipocrita. "I lavoratori in prima linea la prendono in molti...", ha insistito il presidente, che tempo fa aveva suggerito di valutare la possibilità di ingerire disinfettanti contro il coronavirus. Negli Stati Uniti la pandemia ha ucciso oltre 90.000 persone i contagi sono 1,5 milioni.

Idrossiclorochina

La stessa Food and Drug Administration (Fda), nell'ultimo bollettino di aprile, ha messo in guardia rispetto all'assunzione di idrossiclorochina al di fuori da una struttura ospedaliera per i rischi che comporta. "Io la prendo da circa una settimana e mezzo e sono ancora qui", ha rimarcato Trump.

L'annuncio ha lasciato di stucco anche Neil Cavuto, noto anchor di Fox News, l'emittente preferita del tycoon che ha esortato gli ascoltatori a non seguire l'esempio del capo della Casa Bianca. "Se sei in una fascia di popolazione a rischio e la prendi come trattamento preventivo... ti ucciderà. Non posso sottolinearlo abbastanza - ha detto - ti ucciderà".

"Dopo i numerosi colloqui che abbiamo avuto sulle prove a favore e contro l'utilizzo dell'idrossiclorochina, abbiamo concluso che i potenziali benefici del trattamento superano i relativi rischi". Lo ha dichiarato il medico di Trump, Sean P. Conley, confermando in una nota che il presidente sta assumendo l'antimalarico. Il presidente "e' in buona salute - ha aggiunto - e senza sintomi. Viene regolarmente sottoposto e test e fino ad ora sono tutti risultati negativi".