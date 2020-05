Trump: "Contro il coronavirus da dieci giorni prendo ​idrossiclorochina"

Il presidente americano, Donald Trump, ha rivelato di prendere "da una settimane e mezza" idrossiclorochina, il farmaco anti-malarico da lui ritenuto come rimedio efficace al coronavirus.

Nel rivelare che prende il farmaco anti-malarico da dieci giorni, Trump ha sottolineato di essere risultato negativo al coronavirus e di non mostrare nessun sintomo. "Prendo una pillola ogni giorno", precisando di assumere anche zinco come misura preventiva.

President Trump: "I happen to be taking it. I'm taking it, hydroxychloroquine. A couple weeks ago I started taking it...I get a lot of positive calls about it...I take a pill every day."



