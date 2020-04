L'Australia stima tra i 5 e i 10 milioni di casi da coronavirus nel mondo

In totale i casi di positività sono 115.242. Sono 760 i decessi in un giorno, contro i 727 di ieri. 1.431 i guariti, contro i 1.118 di ventiquattr'ore fa. Anche grazie a quest'ultimi dati frena l'aumento degli attualmente positivi, da +2.937 di ieri a +2.477 di oggi. Molto contenuto anche l'aumento delle terapie intensive: ieri +12, oggi +18. Oltre un milione di contagi nel mondo. In arrivo altri provvedimenti del governo per garantire liquidità alle imprese