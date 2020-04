115.242 casi in Italia. Calano ancora i ricoveri

Nuova impennata di casi di coronavirus in Trentino dove la situazione resta drammatica. Dopo una relativa frenata nella crescita dei contagi dei giorni scorsi, in provincia di Trento rispetto a ieri sono 114 in più le persone positive. In totale i contagiati da Covid-19 sono 2.785. In crescita anche i decessi, 14 nelle ultime 24 ore, per un numero complessivo di vittime dall'inizio della pandemia di 187.

Sono 167 i deceduti in Campania con coronavirus dall'inizio della pandemia, mentre il totale dei guariti aumenta e si attesta a 149, di cui 57 completamente e 92 clinicamente. Il dato è riferito alle rilevazioni di ieri alle 23.59 dell'Unità di crisi regionale che vedevano 2.456 positivi su un totale tamponi di 17.404. Nel Napoletano il numero maggiore di contagi, 1.279 (di cui 542 a Napoli e 737 in provincia); in provincia di Salerno, 385; in quella di Avellino, 290; nel Casertano, 255; a Benvento e nel Sannio, 85; in fase di verifica per l'Asl di appartenenza, 162.

In Piemonte 10.466 positivi, 217 i guariti

Sono 10.466 le persone finora risultate positive al coronavirus in Piemonte: 1.433 in provincia di Alessandria, 506 in provincia di Asti, 531 in provincia di Biella, 831 in provincia di Cuneo, 908 in provincia di Novara, 5.044 in provincia di Torino, 528 in provincia di Vercelli, 466 nel Verbano-Cusio-Ossola, 99 residenti fuori regione, ma in carico alle strutture sanitarie piemontesi. I restanti 120 casi sono in fase di elaborazione e attribuzione territoriale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 456. I tamponi diagnostici finora eseguiti sono 33.431, di cui 19.734 risultati negativi. Il numero di pazienti virologicamente guariti, cioè risultati negativi ai due test di verifica al termine della malattia, e' salito a 217: 12 in provincia di Alessandria, 15 in provincia di Asti, 13 in provincia di Biella, 22 in provincia di Cuneo, 15 in provincia di Novara, 103 in provincia di Torino, 21 in provincia di Vercelli, 10 nel Verbano-Cusio-Ossola, 6 provenienti da altre regioni. Altri 379 sono "in via di guarigione", cioè risultati negativi al primo tampone di verifica dopo la malattia e in attesa ora dell'esito del secondo.