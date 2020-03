In Italia sono 4.636 i contagi totali. Oltre 100 mila i casi nel mondo

Sono stabili le condizioni di Mattia, il paziente 1 ricoverato da oltre 10 giorni al Policlinico San Matteo di Pavia. Stando a quanto si apprende da fonti ospedaliere, il 38enne è ancora intubato e non è in grado di respirare in modo autonomo. La moglie, all'ottavo mese di gravidanza, è stata dimessa ieri.

"La realtà della Lombardia è particolare, i dati mostrano un aumento in alcune aree più che in altre. La Lombardia ha sottoposto la questione, il Comitato Tecnico sta lavorando attentamente, sta discutendo eventuali comportamenti o provvedimenti da adottare". Lo ha detto il presidente dell'Iss Silvio Brusaferro rispondendo a chi gli chiedeva se si sta ragionando su nuove eventuali zone rosse nel bergamasco o in tutta la Lombardia.

È salito a 4.634 il numero totale di casi di coronavirus registrati in Italia, con 778 nuovi contagi. È il nuovo bilancio comunicato dalla Protezione Civile. Al momento sono 3.916 i malati, 532 i guariti e 197 le persone decedute risultate positive al coronavirus, ovvero "il 4,25% del totale"; ha spiegato il capo della Protezione Civile, Angelo Borrelli. I nuovi decessi sono 49, contro i 41 di ieri. Cresce a 462 il numero dei ricoverati in terapia intensiva per nuovo coronavirus, ieri erano 351. Si tratta del 19,3% del totale dei ricoverati con sintomi, che ammonta oggi a 2.394 mentre ieri erano 1.790.

Dopo la positività accertata del prefetto di Bergamo, Elisabetta Margiacchi, il test è stato positivo al Coronavirus anche per il questore orobico Maurizio Auriemma. A quanto si apprende da fonti della questura Auriemma sarebbe asintomatico. Il questore è in quarantena nel suo alloggio di servizio in questura da dove prosegue il lavoro di tutti i giorni.

Moody's ha rivisto le previsioni di crescita di base per le economie del G20 al 2,1%, 0,3 punti percentuali in meno rispetto alla linea di base precedente. E, alla luce dell'epidemia di coronavirus, avverte: "L'incertezza rimane insolitamente elevata". In questa situazione, gli economisti dell'agenzia di rating si aspettano che "le banche centrali adottino una posizione più semplice, rafforzando le misure fiscali".

Il coronavirus spingerà l'Italia in recessione. È il parere dell'agenzia di rating Moody's, che ha tagliato di un punto percentuale pieno le stime sul Pil per il 2020 portandole a -0,5% dal +0,5% ipotizzato in precedenza.

La Germania difende la decisione di bloccare l'export di mascherine

"Come anche in Francia e in Italia, anche in Germania oramai ci sono più contagi da coronavirus nati all'interno dei confini che presi all'estero". È quanto ha detto il ministro alla Sanità tedesca Jens Spahn a Bruxelles, rispondendo alle critiche rivoltegli dai rappresentanti di vari Paesi in merito alla decisione di fermare l'export di mascherine di protezione. "Siamo in una fase diversa rispetto ad altri Paesi", ha aggiunto Spahn.

Era stato il commissario Janez Lenarcic ad affermare che misure unilaterali del genere portano il rischio di affossare "l'approccio unitario" dell'Unione europea di fronte alla crisi del virus. Parlando a margine della riunione straordinaria dei responsabili alla Sanità dell'Ue, il ministro tedesco ha ribadito il suo appello ai cittadini di evitare le "zone a rischio" coronavirus: "È giusto rinunciare a viaggi non necessari nelle aree colpite in Italia, ma anche in Nord-Reno Vestfalia".

In questo Land tedesco, infatti, si concentra il maggior focolaio di Covid-19 della Germania. Da quando si è tenuto il precedente vertice dei ministri della Salute dei 27 Paesi Ue, a metà febbraio, "la situazione è cambiata in modo molto dinamico", ha spiegato ancora Spahn. "Allora il punto era di cercare di tenere l'epidemia esplosa in Cina lontana dall'Europa. Ora l'onda della malattia è arrivata fino a noi. Ora si tratta di contenerla tutti insieme".