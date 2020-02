L'Italia del coronavirus fa paura. Le frontiere iniziano ad alzarsi

L'Italia, con il Nord diventato focolaio del nuovo coronavirus, spaventa i vicini che ora cercano di mettersi al riparo dal contagio. La Francia ha messo in campo una serie di misure precauzionali per chi rientra da Veneto e Lombardia, tra cui l'isolamento di 14 giorni agli studenti di ogni grado. Ha rafforzato inoltre i confini alla frontiera.

E nella giornata di lunedì un pullman di Flixbus, arrivato all'autostazione di Lione da Milano, è stato bloccato per oltre sette ore con i passeggeri isolati perché l'autista e un altro passeggero presentavano sintomi da coronavirus. I due sono stati ricoverati, gli altri rilasciati in attesa dei risultati dei test. L'Austria già nella serata di ieri aveva bloccato due treni al Brennero. Vienna ha poi ordinato una quarantena domiciliare preventiva di 12 giorni per 11 persone che lavorano in un ospedale della regione meridionale della Stiria e che sono rientrate ieri sera da un viaggio nel Nord Italia.

Diversi Paesi, tra cui Irlanda, Grecia, Serbia, Bosnia e Israele hanno sconsigliato ai loro cittadini di recarsi nel Belpaese. La Grecia ha vietato le gite scolastiche in Italia. "Si tratta di misure precauzionali", ha spiegato il ministro della Pubblica istruzione greco, Niki Kerameus, secondo quanto riferisce Der Spiegel in in articolo riassuntivo dell'approccio dei Paesi europei verso l'Italia in queste ore. Gli studenti di dieci scuole attualmente in Italia rientreranno in Grecia, dove finora non sono stati registrati casi di coronavirus Covid-19.

Le autorità di Mauritius hanno interdetto l'accesso nell'arcipelago dell'Oceano Indiano ai viaggiatori residenti in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Lo si legge sul sito Viaggiare sicuri, dopo che 40 turisti lombardi e veneti sono dovuti tornare indietro dopo l'arrivo a Port Louis con un volo Alitalia. "Tutti i passeggeri che abbiano viaggiato (o anche solo in transito) negli ultimi 14 giorni" nelle tre regioni italiane "potranno entrare a Mauritius ma saranno sottoposti a quarantena", viene precisato.

Gli italiani provenienti da queste tre regioni sono equiparati a cinesi e sudcoreani. "Poiché le autorità locali potrebbero estendere le misure di controllo anche ad altre categorie di passeggeri, con scarso o nessun preavviso", spiega il sito del ministero degli Esteri, "si raccomanda di effettuare sempre verifiche con il proprio tour operator e con le compagnie aeree e di monitorare questo sito web prima di intraprendere il viaggio".

Il Kuwait ha messo al bando tutti i voli da e per Italia, Thailandia e Corea del Sud. L'autorità dell'aviazione civile del Kuwait ha annunciato la sospensione di tutti i voli verso i tre Paesi - Italia, Corea del Sud e Thailandia - seguendo le indicazioni del ministero della Salute; in precedenza, erano già stati bloccati i voli con l'Iraq.

Le autorità Usa non raccomandano agli americani di cancellare o posporre viaggi in Italia per via del nuovo coronavirus, ma semplicemente di prendere misure precauzionali come evitare il contatto con persone malate, non toccarsi gli occhi, il naso o la bocca con le mani sporche e lavarsi spesso le mani con acqua e sapone o utilizzando un disinfettante apposito. L'ambasciata Usa in Italia raccomanda "ai singoli individui di seguire le indicazioni delle autorità sanitarie italiane ed evitare le aree colpite".