Sesta vittima: è una donna di Crema. I casi di contagio da coronavirus sono 219 

Sesta vittima italiana del coronavirus. Agli Spedali Civili di Brescia è morta una paziente oncologica che da Crema nelle scorse ore era stata trasferita a Brescia dopo essere risultata positiva al tampone per il virus. La donna è deceduta nel reparto di malattie infettive.

È il terzo morto oggi dopo un 84enne a Bergamo e un 88enne a Lodi.

I casi di coronavirus in Italia sono 219, comprendendo anche quattro decessi, l'ultimo questa mattina a Bergamo, e un guarito. Nel dettaglio sono 167 in Lombardia, 27 in Veneto, 18 in Emilia Romagna, 4 in Piemonte e 3 nel Lazio. Cinque sono le vittime, uno è guarito, il ricercatore dimesso dallo Spallanzani. I dati sono quelli riferiti dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli durante la conferenza stampa delle 12. La quinta vittima, precisa Borrelli, è un 88enne di Caselle Landi.

Positivo un militare dell'Esercito in servizio a Milano Dopo le verifiche condotte sui tamponi faringei, un militare dell'Esercito residente a Cremona e in servizio a Milano è risultato positivo al coronavirus "Covid-19". Lo riferisce l'ufficio stampa della forza armata, aggiungendo che il militare risultato positivo era assente dal servizio già da mercoledì della settimana scorsa e si trovava nella propria abitazione quando ha avvertito l'insorgenza della sintomatologia che lo ha indotto ad avvisare il personale sanitario. Immediatamente, a titolo precauzionale, a tutela degli uomini e donne in uniforme e in aderenza alle disposizioni emanate dal Ministero della Salute, l'Esercito ha predisposto le norme di massima tutela e la "sorveglianza sanitaria" del personale presente nell'infrastruttura in cui era temporaneamente impiegato e che possa essere entrato in contatto con il militare nei giorni precedenti. In particolare "sono state prontamente avviate le verifiche sanitarie di tutto il personale della base per il previsto periodo di sorveglianza sanitaria". Subito intraprese inoltre, le attività per procedere alle fasi di disinfezione dei locali interessati. Nella nota è aggiunto che l'Esercito, coinvolto sin dalle prime ore in attività di supporto connesse al rimpatrio dei connazionali dalla Cina e dal Giappone e alla gestione della loro successiva "sorveglianza sanitaria", già dalla fine del mese di gennaio ha impartito a tutto il proprio personale, le disposizioni necessarie alla tutela della propria salute e alla gestione di evidenze sintomatiche a cui avrebbero potuto far fronte durante il proprio servizio.

Bologna, da mense parrocchiali i pasti d'asporto Fornitura di pasti in porzioni singole e d'asporto da parte delle mense parrocchiali. Sospese le celebrazioni con grande afflusso di fedeli, acqua benedetta tolta dalle acquasantiere e le messe feriali se partecipate da pochi fedeli, si possono celebrare in spazi larghi: queste alcune disposizioni adottate dalla Arcidiocesi di Bologna per contrastare la diffusione del coronavirus. Per i funerali, qualora il numero dei partecipanti sia elevato, la Chiesa di Bologna suggerisce di limitarsi al rito delle esequie nella forma piu' breve. E nelle S. Messe non si scambi il segno di pace e si consigli ai fedeli di ricevere la S. Comunione sulla mano, e non in bocca. Sospesi, inoltre, per tutta la settimana gli incontri di catechismo e dei gruppi parrocchiali, le attività di oratorio, di dopo-scuola, sportive, teatrali, cinematografiche e ogni genere di aggregazione. Chiusi anche i centri d'ascolto della Caritas diocesana e parrocchiali. E' stato poi disposto che le eventuali (solo se necessarie) distribuzioni alimentari avvengano per singolo appuntamento, mentre sono sospese le distribuzioni di vestiti. "Il Mercoledì delle Ceneri - ha sottolineato l'arcivescovo di Bologna, cardinale Matteo Zuppi - sono sospese tutte le celebrazioni. Sarà possibile seguire su E'tv - Rete7 e su Radio Nettuno la S. Messa da me celebrata in Cattedrale alle ore 17,30 con una rappresentanza ristretta di fedeli. Sarà proposto anche un testo per la preghiera in famiglia all'inizio della Quaresima. Alle ore 21 potremo unirci e condividere questo momento di preghiera che guidero' dal Santuario di S. Luca, collegandoci agli stessi canali di tv e radio".

Fonti Mise, verso lo stop ai pagamenti di gas e luce Accesso facilitato al fondo garanzia piccole e medie imprese; sospensioni pagamenti contratti somministrazione energia elettrica e forniture gas. Sono alcune delle misure su cui sta lavorando il governo per fronteggiare il coronavirus nelle aree interessate, secondo quanto riferiscono fonti Mise. Inoltre si stanno valutando indennizzi anche alle imprese che hanno subito danni indiretti; sospensione dei termini per gli adempimenti societari; proroga generalizzata delle misure di allerta da codice della crisi. Infine anche contributi per la ripresa delle attività per accertato danno.

Un volo Alitalia è stato bloccato alle Mauritius Un volo Alitalia è stato bloccato alle isole Mauritius, dove le autorità sono preoccupate dal focolaio di coronavirus in Italia. Lo riferiscono fonti informate. La Farnesina, si legge in una nota, "sta seguendo sin dalle prime battute la vicenda dell'aereo italiano bloccato a Mauritius, in contatto costante con la compagnia aerea Alitalia e con l'Ambasciata a Pretoria, competente per l'area, al fine di assicurare la massima assistenza agli italiani a bordo".

Borrelli: 99 ricoverati e 23 in terapia intensiva Dei 219 casi confermati di coronavirus nel nostro Paese, 99 sono le persone ricoverate in ospedale con sintomi, 23 sono in condizioni più serie in terapia intensiva e 91 non hanno sintomi e sono a casa in isolamento. A cui si aggiungono 5 deceduti (4 in Lombardia e 1 in Veneto) e una persona guarita, il ricercatore allo Spallanzani di Roma. Lo ha detto in conferenza stampa il capo della Protezione Civile Angelo Borrelli.

A Montecitorio la prima deputata con la mascherina Sbarca anche alla Camera l'oggetto simbolo della prevenzione del coronavirus: Maria Teresa Baldini, deputata di Fratelli d'Italia e medico, è la prima parlamentare a partecipare ai lavori di Montecitorio indossando in aula una mascherina azzurra. "La mascherina, gli occhiali e i guanti sono gli unici presidi che le persone comuni possono adottare" contro la diffusione del coronavirus, spiega poi in Trasatlantico.

Un anziano contagiato a Cappella Cantona (Cremona) Un caso di positività al coronavirus è stato registrato a Cappella Cantone, comune del Cremonese confinante con Pizzighettone. Si tratta di una persona anziana risultata positiva al test che e' comunque in buone condizioni di salute. Ats sta eseguendo tamponi ai familiari e ai contatti che ha avuto nei giorni scorsi.

L'esperto: in forme gravi Covid-19 più pericoloso di influenza "Covid-19 è simile all'influenza stagionale per le modalità di trasmissione, per i prodromi e per i sintomi, ma nelle forme più gravi è più pericolosa". Lo dice all'AGI Giorgio Palù, docente ordinario di microbiologia e virologia all'Università di Padova, presidente uscente delle Società europea e italiana di virologia, intervenendo in quella che sembra una spaccatura all'interno della comunità dei virologi, tra chi ritiene Covid-19 più grave dell'influenza e chi no.