Positivo a coronavirus un italiano sulla Diamond Princess

Un cittadino italiano a bordo della nave Diamond Princess è risultato positivo al test da Coronavirus. Lo conferma la Protezione Civile. In queste ore il lavoro del tavolo, in stretta collaborazione con i ministeri degli Affari Esteri, della Salute e della Difesa, si sta concentrando sulle operazioni necessarie per il rimpatrio dei cittadini italiani imbarcati sulla nave da crociera.

"Al momento - spiega la nota - dagli esami sanitari effettuati a bordo della nave, un cittadino italiano risulta positivo al test del Coronavirus. Il lavoro delle autorità coinvolte proseguirà per assicurare il tempestivo rientro di tutti i nostri connazionali, garantendo tutte le procedure di sicurezza necessarie".

Xi, la battaglia contro il virus è a un punto cruciale La battaglia contro l'epidemia di coronavirus è giunta "a un punto cruciale" e ha segnato "progressi evidenti". Lo ha dichiarato il presidente cinese, Xi Jinping, nel corso di un colloquio telefonico con il primo ministro britannico, Boris Johnson. "Dopo un duro lavoro, la prevenzione e il controllo dell'epidemia è cambiata positivamente e sta ottenendo risultati evidenti", ha dichiarato il presidente cinese, aggiungendo che allo stato attuale le misure contro il coronavirus hanno raggiunto "un punto cruciale" e che la Cina lavorerà duramente per ridurre l'impatto dell'epidemia sull'economia. "La resilienza economica della Cina è forte", ha rassicurato Xi, "la domanda interna è vasta e le sue fondamenta industriali sono solide".

Un altro russo a bordo della Diamond Princess è risultato positivo Un altro cittadino russo, il secondo di cui si ha notizia, è stato trovato positivo al test sul coronavirus Covid-19 negli ultimi controlli. Lo ha annunciato l'ambasciata russa a Tokyo.

La produzione di iPhone riprende a ritmi ridotti L'impianto Foxconn di Zhengzhou, nella provincia cinese dell'Henan, ha ripreso ad assemblare gli iPhone per la Apple, ma non a pieno regime. Lo rivela il Financial Times, secondo il quale nell'enorme complesso industriale si fa fatica a tornare alla piena produzione dopo le lunghe vacanze per l'anno lunare, a causa delle restrizioni a cui sono soggetti i lavoratori di ritorno dalle loro città di origine. Foxconn assembla molti dei più recenti iPhone di Apple in un enorme complesso industriale a Zhengzhou e sono circa 200.000 i lavoratori che stanno alle sue linee di assemblaggio. Tra il personale di fabbrica sono molti i lavoratori che rientrano dalla lunga vacanza del capodanno lunare, ai quali le autorità di Zhengzhou richiedono una quarantena da 7 a 14 giorni, per timore che durante le ferie abbiano contratto il coronavirus.

Cancellato il Motor Show di Shanghai L'auto salone di Pechino, il più grande evento in Cina per l'industria automobilistica, è l'ultimo di una serie di eventi costretti al rinvio al causa dell'epidemia di coronavirus. Lo rendono noto gli organizzatori dell'evento che avrebbe dovuto tenersi tra il 21 e il 30 aprile prossimo nella capitale cinese. Il Motor Show in Cina si tiene ad anni alterni a Pechino e Shanghai. Il rinvio dell'evento a data da stabilirsi segue di pochi giorni la decisione di rinviare il Gran Premio di Formula 1 a Shanghai, in programma per il 19 aprile prossimo a causa dell'epidemia di coronavirus. Ieri, invece, e' emerso dai media cinesi che anche i lavori della doppia sessione del Parlamento cinese, l'evento politico più importante dell'anno in Cina il cui inizio + previsto a partire dal 3 marzo prossimo, potrebbero slittare a causa della situazione epidemica.

Sotto controllo i 5 italiani della nave in Cambogia Dei cinque italiani a bordo della nave Westerdam approdata in Cambogia, uno di loro è rientrato in Italia ed è monitorato costantemente dalle autorità sanitarie locali. Non presenta alcuna sintomatologia e si è sottoposto ad isolamento domiciliare volontario. Lo comunica il ministero della Salute in una nota. Un altro è rientrato direttamente in Germania, anch'egli senza alcuna sintomatologia. È in isolamento volontario domiciliare, monitorato dal servizio sanitario tedesco. Nella stessa condizione è il terzo italiano rientrato dalla Cambogia direttamente in Slovacchia. Gli ultimi due, italo-brasiliani, sono ancora a bordo, in attesa del risultato dei test e in contatto costante con la nostra ambasciata ed in procinto di tornare direttamente in Brasile.

Virologo: "Grande studio conferma la bassa letalità del virus" "Il primo grande studio clinico relativo alla morbidità, quindi relativo all'intensità dei sintomi e della letalità del virus, conferma il quadro che si era già venuto a definire in queste ultime settimane: siamo di fronte a un'infezione che nell'80 per cento dei casi causa sintomi lievi e all'incirca il 95 per cento delle persone guarisce senza gravi complicazioni". Lo ha detto all'AGI Giovanni Maga, direttore dell'Istituto di Genetica Molecolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Pavia, commentando il più grande studio condotto in Cina sul nuovo coronavirus. "I dati ci dicono che soltanto un numero limitato di persone può avere conseguenze anche letali, soprattutto se si tratta di persone anziane e/o con problemi di salute come malattie cardiovascolari pregresse", spiega Maga. "La mortalità più apparentemente elevata nella provincia di Hubei, e in particolare nella città di Wuhan, dipende probabilmente - continua - dalle difficoltà riscontrate soprattutto nelle prime fasi dell'epidemia a fornire un'assistenza puntuale ed adeguata a tutti i casi che si presentavano. Si vede invece come nelle altre province, la gestione dei casi gravi ha consentito di abbassare il tasso di mortalità fino a livelli dello 0,1-0,3 per cento, confermando di nuovo che si tratta di una malattia infettiva in grado di dare conseguenze anche gravi ma in una fascia di persone ben definita e a cui invece l'assoluta maggioranza delle persone risponde senza andare incontro a gravi patologie e quindi risponde con la guarigione".

Spallanzani, pronti ad accogliere italiani nave Gli italiani che si trovano sulla Diamond Princess saranno presi in carico dallo Spallanzani? "Questo non dipende da noi, dovete chiedere al ministero e all'autorità militare, non dipende noi. Noi siamo comunque pronti ad accoglierli". Così ha risposto il direttore sanitario dello Spallanzani, Francesco Vaia, a margine della lettura del bollettino medico diramato oggi dall'ospedale.