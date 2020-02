Il coronavirus sta rallentando la corsa della tecnologia

L'allarme lanciato da Apple sui ricavi nel secondo trimestre a causa della riduzione nelle forniture di iPhone e della domanda in Cina a causa dell'epidemia non è l'unico a suonare in questi giorni nel mondo dell'hi-tech. Dagli smartphone ai pannelli solari, dagli smartwatch al 5G, il coronavirus pone dei seri rischi per l'economia cinese con le società che faticano e far ripartire la produzione dopo la pausa del capodanno lunare allungata a causa dell'epidemia.

TrendForce, l'agenzia di analisi nel mondo della tecnologia, ha fatto una panoramica dei settori che saranno maggiormente colpiti dalle conseguenze dell'epidemia

L'assemblaggio di smartbrand, smartwatch e auricolari Bluetooth viene fatto principalmente nel Guangdong, Jiangsu e Zhejiang. Nonostante la data prevista per la ripresa del lavoro a metà febbraio, interruzioni del lavoro, carenza di manodopera e carenza di materiale possono causare un calo del volume di produzione nel primo trimestre del 2020, con consegne differite di nuovi prodotti inizialmente previsti per il primo semestre. Ma nel complesso, la stagione delle vendite di punta per i dispositivi indossabili si realizza nella seconda metà dell'anno, durante la quale verranno presentati dispositivi di aziende leader come Apple Watch e questo porta a un cauto ottimismo circa la spedizione di dispositivi indossabili di quest'anno in tutto il mondo.

In termini di mercato cinese, i dispositivi indossabili a marchio cinese sono principalmente destinati alle vendite sul mercato interno e pertanto dovrebbero subire maggiori perdite nel primo semestre rispetto ai marchi internazionali. In particolare, i marchi generici a prezzi competitivi e i nuovi marchi potrebbero essere ancora più colpiti dall'epidemia poiché i fornitori di componenti e le capacità di produzione hanno la priorità di soddisfare prima gli ordini dei marchi affermati e i consumatori avranno una minore disponibilità ad acquistare a breve termine.

L'epidemia ha avuto un impatto relativamente elevato sul settore degli smartphone perché la catena di approvvigionamento è particolarmnete cimplessa. Si prevede che la produzione diminuirà del 12% nel primo trimestre su base annua, rendendolo il trimestre con la produzione più bassa negli ultimi cinque anni. A incidere anche i ritardi nelle consegne di parti importanti degli smartphone, come le telecamere, che potrebbero protrarsi nel secondo trimestre se l'epidemia non sarà contenuta entro la fine di febbraio. Se l'epidemia dovesse intensificarsi, TrendForce ritiene ne sarebbe danneggiato solo il PIL cinese, ma anche l'economia globale globale, portando a una riduzione del potere d'acquisto dei consumatori e presentando successivamente una sfida difficile per l'intero settore degli smartphone. Si prevede che la produzione di smartphone raggiungerà quest'anno 1.381 miliardi di unità, con un calo dell'1,3% su base annua e la produzione più bassa dal 2016. Ed è una previsione ottimistica

I marchi a valle della catena di approvvigionamento sono senza dubbio i più colpiti dall'epidemia: sono andati persi preziosi giorni lavorativi dopo il prolungamento delle vacanze e alla ripresa della produzione, nel complesso, il tasso è basso. Inoltre mancano materiali e componenti. Per TV e monitor nel primo trimestre si prevede che la le consegne scenderanno da 48,8 a 46,6 milioni di unità. La pandemia non solo ha influenzato negativamente la catena di approvvigionamento della produzione, ma danneggia anche la fiducia dei consumatori cinesi e riduce la domanda nel breve e nel lungo periodo.

4. Console per videogiochi

La maggior parte dell'assemblaggio della console avviene in Cina, con solo pochi processi effettuati all'estero. Di conseguenza, la manodopera domestica e la carenza di materiali hanno gravemente compromesso la produzione di console. Tuttavia, la maggior parte delle vendite avviene nel quarto trimestre, il che significa che la produzione di alta stagione per la catena di fornitura della console avrà luogo nel secondo semestre. Supponendo che l'impatto industriale complessivo dell'epidemia COVID-19 possa essere risolto entro la fine di marzo, le perdite nella catena di approvvigionamento possono essere compensate nel secondo trimestre del 2020, limitando così l'impatto.

Le vendite del 2019 di Sony PS4 e Xbox One di Microsoft sono crollate a causa dell'anticipazione da parte dei consumatori delle versioni di console di prossima generazione di fine anno. La riduzione della domanda implica una minore probabilità che l'epidemia causi carenze di magazzino. Allo stesso tempo, la produzione di console di prossima generazione non inizierà fino al secondo trimestre. Pertanto, le nuove console verranno presentate nei tempi previsti, a meno che l'epidemia persista. In definitiva, l'impatto di COVID-19 sull'industria dei videogiochi 2020 è, al massimo, lieve.

5. Altoparlanti intelligenti

La catena di fornitura dell'assemblaggio di altoparlanti intelligenti è diffusa in tutta Chongqing, Jiangzhe, Pechino, Shanghai e Guangdong, che sono attualmente tutti chiusi; il personale che entra e esce dalle aree è strettamente monitorato. Sotto la gestione chiusa e nonostante la ripresa del lavoro di alcuni produttori il 10 febbraio, né il personale né le merci e i servizi possono essere liberamente trasportati. Pertanto, i produttori di altoparlanti intelligenti vedono un tasso e un grado di recupero della capacità notevolmente ridotti. Si prevede che manodopera e carenze di materiale estenderanno la stagione tradizionalmente debole a causa della ridotta produzione durante il capodanno cinese, indebolendo a sua volta il numero delle consegne.

6. Automobili

L'epidemia COVID-19 ha provocato una riduzione della domanda e dell'offerta nel mercato automobilistico cinese, mentre le interruzioni del lavoro nelle fabbriche cinesi hanno causato carenze di materiale per le case automobilistiche all'estero. Le due principali difficoltà che incontrano i fornitori nel mercato automobilistico cinese sono le interruzioni del lavoro e l'incertezza sulle date di ripresa. Questi problemi sono, tuttavia, eclissati dalla riduzione della domanda. Poiché il processo di acquisto dell'auto è lungo e richiede numerosi viaggi da e verso il rivenditore, una volta che gli acquirenti non sono disposti a visitare i rivenditori di persona, le vendite diventeranno praticamente impossibili. Le vendite di auto del primo trimestre nel mercato cinese dovrebbero diminuire del 25-30% su base annua.

La potenziale indisponibilità dei materiali rimane il principale fattore di rischio che influisce direttamente sull'industria automobilistica. Sebbene le case automobilistiche possano compensare la carenza di materiale attraverso le fabbriche estere, il processo di espansione della capacità e di spedizione delle merci dovrebbe ancora creare lacune nel processo di produzione complessivo. TrendForce ritiene che la carenza di approvvigionamento delle case automobilistiche all'estero avrà un breve impatto sulla domanda del mercato; tuttavia, dopo aver tenuto conto di tutti i segmenti di mercato, TrendForce prevede che il mercato automobilistico globale subirà nel primo trimestre un calo del 14% su base annua, il calo più grande degli ultimi anni.

Telecomunicazioni

1. Fibre ottiche

La più grande concentrazione della catena di approvvigionamento delle fibre ottiche si trova a Wuhan, sede di Fiberhome, YOFC e Accelink, tra le altre società, che insieme rappresentano il 25% della capacità di produzione globale di fibre ottiche. Le stazioni base per il 5G pongono una domanda maggiore sia nella quantità che nella qualità dei cavi in ​​fibra ottica, con una domanda di fibra ottica 5G stimata al doppio di quella del 4G. Dal momento che la fornitura di fibre ottiche è interrotta dalla recente quarantena a Wuhan e dal conseguente stop della produzione, il programma di sviluppo del 5G in Cina potrebbe subire pesanti conseguenze.

2. IoT​​

La fornitura di prodotti IoT rimane inalterata nel breve periodo perché i principali produttori cinesi, come Huawei, hanno già ripreso le operazioni e perché ogni anello della catena di fornitura IoT è altamente sostituibile. Ma se l'epidemia persiste, parti del settore rimarranno comunque interessate. Ad esempio, le attività di ricerca e sviluppo presso Xiaomi e Mediatek sono state sospese, causando un ritardo nel rilascio di nuovi prodotti. Le società di videosorveglianza Hikvision e Dahua Technology stanno spostando più capacità produttiva nei rilevatori di temperatura.

3. 5G

La maggior parte delle offerte di telecomunicazioni cinesi, tra cui la costruzione di infrastrutture 5G e accordi di acquisto per test di applicazioni, sono state rinviate. D'altro canto, i fornitori di componenti chiave per le stazioni base 5G, come le fibre ottiche, hanno principalmente sede a Wuhan e in altre regioni dell'Hubei; dato che Wuhan è l'epicentro di COVID-19, si prevede che l'epidemia influirà in qualche modo negativamente sulla catena di approvvigionamento del 5G. Il ritardo nella costruzione dell'infrastruttura 5G, la domanda limitata di sostituzione di smartphone e il rinvio nella ripresa della produzione ridurranno collettivamente la spedizione di smartphone 5G cinesi.

Sostenibilità

1. LED

l numero di produttori di LED nelle aree interessate dal coronavirus è limitato e solo alcuni produttori interessati. I produttori di LED in altre parti della Cina sono stati limitati dal ritmo lento della ripresa del lavoro e potrebbero non essere in grado di tornare alla piena produzione a breve termine. Nel complesso, l'industria dei LED è stata sovraccaricata dal 2019 e vi sono stati inventari in vendita, quindi l'impatto a breve termine sarà ridotto. Sul medio-lungo termine dipenderà dalle condizioni di ripresa del lavoro. Inoltre, la catena del settore dell'imballaggio a LED è distribuita principalmente nella provincia del Guangdong e nella provincia del Jiangxi. Sebbene non siano al centro dell'epidemia, poiché la loro domanda di manodopera è elevata e la maggior parte dei dipendenti proviene dalla popolazione espatriata in tutta la Cina, se il problema a medio e lungo termine della carenza di manodopera non viene risolto, l'impatto sarà più grave. Per quanto riguarda il lato della domanda, vari operatori hanno iniziato a rifornire gli ordini in anticipo e ad aumentare le scorte.

3. Fotovoltaico

Secondo TrendForce, la fornitura di apparecchiature chiave come moduli e inverter subirà il maggior danno dall'epidemia di coronavirus. Molte materie prime coinvolte nella produzione di moduli, vale a dire wafer di silicio e altri materiali ausiliari, come EVA, telai in alluminio e vetro, provengono dalla catena di fornitura cinese, che ora è vincolata da problemi logistici e ritardi nella ripresa del lavoro. Le scorte di materie prime dei produttori taiwanesi dovrebbero durare fino alla fine di febbraio, nella migliore delle ipotesi. Mentre alcuni produttori possono fare affidamento sulle loro fabbriche nel sud-est asiatico per la produzione di moduli e inverter, i produttori senza tale opzione devono cercare altri mezzi di produzione e adattarsi di conseguenza alle situazioni di mercato.