Francia: la ministra Buzyn candidata sindaco di Parigi al posto di Griveaux

Sarà la ministra della Salute francese, Agnes Buzyn, la candidata di En Marche a sindaco di Parigi, dopo lo scandalo del video hard che ha travolto Benjamin Griveaux, costretto a gettare la spugna. "Ci proverò, con l'obiettivo di vincere", ha assicurato Buzyn.

Arrestata la compagna dell'artista russo che ha pubblicato il video

La compagna dell'artista russo Piotr Pavlenski, sospettata di essere la destinataria dei video intimi che hanno spinto Benjamin Griveaux a ritirare la sua candidatura a sindaco di Parigi, è stata presa in custodia ieri sera dalla polizia. Secondo la procura di Parigi, è stata presa in custodia per "violazione della privacy" e "diffusione senza il consenso della persona di immagini di natura sessuale", nell'ambito dell'indagine aperta sabato a seguito della presentazione di una denuncia contro ignoti da Griveaux.

Piotr Pavlenski, che ha rivendicato la pubblicazione del video, era stato arrestato dalla polizia sabato pomeriggio in relazione a un altro caso di violenza commesso la sera del 31 dicembre. Gli investigatori potrebbero nondimeno interrogarlo sull'indagine relativa all'ex candidato.