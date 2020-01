Le armi più potenti dell'esercito americano

ARIS MESSINIS / AFP Portaerei Truman, esercito Usa

Con quasi 3 milioni di militari in servizio, 4.800 siti di difesa in tutti i continenti e un budget annuale di oltre 700 miliardi di dollari, l'esercito statunitense è considerato la prima forza di combattimento al mondo. Nello scacchiere, fra Siria, Iraq, Afghanistan e Paesi arabi alleati, gli Usa hanno circa 80 mila uomini. Ma soprattutto grandi e potenti mezzi.

La regina è la portaerei a propulsione nucleare Harry S. Truman, classe Nimitz, con oltre 5 mila persone fra equipaggio (3.200 marinai) e personale di volo e addetto agli aerei. Lo scorso anno si era parlato di un suo ritiro (non ancora escluso) per evitare il rifornimento del combustibile nucleare previsto per il 2024 e risparmiare una trentina di miliardi di dollari in 25 anni togliendola dall'operatività con 20 anni d'anticipo rispetto ai piani. Invece, in dicembre, ha riattraversato l'Atlantico e ora è in zona operativa nel Golfo. Nel Mediterraneo opera anche una portaerei più piccola, la USS Bataan, con a bordo gli F35B.

Ecco una panoramica delle più importanti armi Usa.

BOMBARDIERI B-52 Un funzionario statunitense ha detto che sei dei massicci bombardieri a otto motori sarebbero stati inviati alla base aerea di Diego Garcia nell'Oceano Indiano. In tutto l'USAAF ha circa 75 B-52 tra flotte attive e di riserva dell'aviazione militare. Possono trasportare un carico misto di 35 tonnellate di munizioni che comprende bombe, mine e missili. Entrati in servizio per la prima volta nel 1952, sono stati potenziati e aggiornati nel corso degli anni per trasportare missili da crociera lanciati dall'aria. Ogni B-52 può trasportare 20 missili da crociera. Una volta lanciati dal bombardiere, i missili da crociera utilizzano la guida interna e i propri motori a turboventola per volare verso e colpire obiettivi indipendenti con testate che pesano fino a 1.360 kg sommando la propria gittata a quella dell'aereo lanciatore.

BOMBARDIERI B-2 STEALTH Possono trasportare sia armi convenzionali che nucleari. La flotta della US Air Force, composta da 20 unità, opera dalla base aerea di Whiteman nel Missouri, ma può usare basi come quelle di Diego Garcia, o dell'isola di Guam, nel Pacifico. In un conflitto convenzionale, il quadrimotore B-2 può trasportare due GBU-57 Massive Ordnance Penetrators, le più grandi bombe non nucleari dell'arsenale statunitense. Queste bombe da 13.607 chilogrammi e lunghe 9 metri sono progettate per colpire in profondità nel terreno per abbattere i complessi missilistici e di comando fuori dalla portata di altre armi non nucleari. Il B-2 può anche portare una serie di altre armi ed è stato testato in battaglia in conflitti in Siria, Iraq e Afghanistan.

BOMBARDIERI B-1 Quadrimotori, di cui gli Stati Uniti hanno più di 60 unità in servizio, possono trasportare il più grande carico utile di qualsiasi altro aereo dell'Aeronautica Militare statunitense - più di 34.019 chilogrammi - compresi i missili da crociera, le bombe gravitazionali e le mine navali. In passato, i B-1 sono stati ampiamente utilizzati per sganciare le Joint Direct Attack Munitions, essenzialmente bombe a caduta libera con sistemi di guida attaccati alla coda, che possono portarli a meno di 5 metri dall'obiettivo.

CACCIA STEALTH F-22 L'Aeronautica Militare degli Stati Uniti ha circa 180 F-22, che sono considerati i caccia più capaci della forza. L'F-22 può trasportare due munizioni Joint Direct Attack e missili aria-terra a guida radar. All'inizio di ogni conflitto che coinvolgeva le forze statunitensi, ci si poteva aspettare che gli F-22 - con la loro capacità di non essere visti dai radar nemici - prendessero di mira i siti di difesa aerea, aprendo lo spazio aereo ad attacchi successivi da parte di aerei non stealth e missili da crociera.

MISSILI GUIDATI E SOTTOMARINI D'ATTACCO La Marina ha decine di sottomarini che possono rimanere sommersi e potenzialmente lanciare centinaia di missili da crociera Tomahawk su obiettivi terrestri e marini. I più capaci di questi sottomarini, quattro sottomarini di classe Ohio, trasportano fino a 154 Tomahawk. Ognuno di questi missili, armato con una testata da mille libbre (453 chilogrammi), può colpire bersagli indipendenti fino a mille miglia (1.609 chilometri) dal suo sito di lancio. Inoltre, ogni missile può trasportare informazioni su 15 obiettivi nel suo sistema di guida, dandogli la possibilità di cambiare destinazione a metà del volo. Oltre ai sottomarini della classe Ohio, i sommergibili delle classi Virginia e Los Angeles - una cinquantina - possono trasportare i Tomahawk, anche se in numero minore.

Se avete correzioni, suggerimenti o commenti scrivete a dir@agi.it