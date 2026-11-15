Perché Huang può tornare Ceo di Nvidia, se Scott Bessent permette

AGI – A volte ritornano. A volte lo fanno a furor di popolo (o di investitori/azionisti). Potrebbe essere il caso di Jensen Huang che, dopo le dimissioni per lo scandalo politico-sessuale che lo ha coinvolto, potrebbe riassumere la carica di amministratore delegato di Nvidia. Come riporta il Financial Times, pochi giorni dopo essersi dimesso a causa della sua relazione con una sospetta spia cinese, Alice Huang, il Ceo dimissionario starebbe valutando di dare la sua disponibilità al Cda per tornare a guidare il gruppo.
Ad aver portato Jensen Huang a riconsiderare la sua decisione, riferisce il quotidiano della City, è l'ondata di solidarietà giunta dai numerosi dipendenti e azionisti di Nvidia, che hanno chiesto il suo ritorno. Il segretario al Tesoro Usa, Scott Bessent, ha però chiesto un drastico cambio ai vertici del gruppo. Sia un'inchiesta interna che un'indagine penale del Dipartimento di Giustizia stanno inoltre cercando di appurare se Nvidia abbia lasciato che i suoi chip per l'intelligenza artificiale più avanzati venduti a Singapore fossero poi dirottati in Cina. Alice Huang, infatti, è sospettata dai servizi segreti statunitensi di essere stata al soldo di Pechino, cosa che la Cina ha negato. La manager avrebbe approfittato del suo rapporto con Huang per far arrivare a Megaspeed, una società di Singapore, chip di Nvidia poi triangolati verso la Cina, in violazione dell'embargo americano sul trasferimento di tecnologia alla potenza asiatica.
La posizione di Megaspeed
Oggi Megaspeed in una nota ha fatto sapere che la manager ha lasciato il suo lavoro nell’azienda con sede a Singapore più di un anno fa. "La signora Alice Huang ha ufficialmente lasciato Megaspeed con effetto 30 agosto 2025 e attualmente non ricopre alcuna posizione all'interno dell'azienda", ha assicurato una fonte della società. Quanto al legame sentimentale dell'ex manager con Jensen Huang, patron di Nvidia, "Megaspeed non commenta questioni personali e private riguardanti la signora", ha chiarito la fonte.
Le richieste di cambiamento di Bessent
La disponibilità di Jensen Huang di tornare al vertice di Nvidia trova però il muro del Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent secondo cui Nvidia deve "guardare all'esterno dell'azienda" per trovare il nuovo Ceo. "Questo mi porta a pensare che, nel cercare un nuovo leader, il consiglio di amministrazione debba guardare fuori dall'azienda; visto quanto accaduto al suo interno, è necessario un cambiamento radicale", ha dichiarato Bessent durante il programma ‘Sunday Morning Futures’ di Fox News. Bessent ha inoltre aggiunto che il consiglio di amministrazione di Nvidia e i consulenti esterni dovranno rispondere, entro i prossimi 10 giorni, a quesiti riguardanti la cultura aziendale in merito al rispetto delle restrizioni sulle esportazioni. Secondo quanto riportato venerdì dal Financial Times, il consiglio di amministrazione di Nvidia avrebbe contattato Rene Haas, ceo del produttore britannico di chip Arm Holdings, nell'ambito della ricerca di un possibile sostituto di Huang.
La petizione per il reintegro
A spingere Jensen Huang al ripensamento clamoroso ci sono gli attestati pesantissimi di stima da parte di investitori e azionisti. Oltre 100mila persone hanno infatti sottoscritto una petizione per chiedere il suo reintegro alla guida di Nvidia. Tra i sostenitori dell'iniziativa figurano Elon Musk, l'amministratore delegato di Replit, Amjad Masad, e il numero uno dell'acceleratore di startup Y Combinator, Garry Tan. La campagna, denominata "Stand with Jensen", è promossa da dipendenti ed ex dipendenti, partner commerciali, azionisti e sostenitori della società, che hanno indirizzato una lettera aperta al consiglio di amministrazione. "Scriviamo con gratitudine nei confronti di Jensen Huang e con una chiara richiesta: riportate Jensen alla guida dell'azienda mentre un'indagine indipendente accerta i fatti, a meno che non siate in grado di fornire prove convincenti che il suo allontanamento sia nell'interesse di Nvidia", si legge sul sito della petizione. "Per 33 anni Jensen ha dedicato anima e corpo alla costruzione di Nvidia. Ha investito in idee che gran parte del settore aveva scartato e ha guidato l'azienda negli anni in cui quelle idee sembravano difficili da realizzare".
La storia di Jensen Huang in Nvidia
Jensen Huang ha fondato Nvidia nel 1993 insieme a Chris Malachowsky e Curtis Priem. Sotto la sua guida, l’azienda si è trasformata da produttore di processori grafici per videogiochi in uno dei principali protagonisti dell'industria mondiale dell'intelligenza artificiale. Dopo le dimissioni rassegnate il 12 novembre scorso, l'incarico di amministratore delegato è stato affidato ad interim alla direttrice finanziaria Colette Kress, in attesa dell'individuazione di un successore definitivo.