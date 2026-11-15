Nvidia, cosa succede alle Big Tech quando perdono il fondatore

AGI - Per oltre trent'anni Nvidia ha avuto un solo amministratore delegato. Jensen Huang l'ha fondata nel 1993 con Chris Malachowsky e Curtis Priem e l'ha portata a essere uno dei principali produttori di chip al mondo. Ora il gruppo americano deve trovare qualcuno che lo guidi senza il fondatore, una situazione che non ha mai affrontato. Il comunicato di Nvidia non indica il motivo delle dimissioni. Reuters le collega alle notizie su relazioni extraconiugali di Huang, una delle quali con una persona sospettata di essere una spia cinese.
Le dimissioni di Huang, annunciate il 12 novembre dopo la rivelazione di relazioni extraconiugali, tra cui una con una sospetta spia cinese, hanno riportato al centro il tema di quanto il successo di un'azienda tecnologica dipenda da chi l'ha creata. I precedenti sono numerosi e hanno avuto esiti diversi. Apple ha moltiplicato il proprio valore dopo la morte di Steve Jobs e Microsoft ha cambiato strategia dopo Bill Gates. In altri casi l'uscita del fondatore dalla gestione quotidiana non ha comportato una perdita reale di potere.
Il caso Nvidia e il problema della successione
Il consiglio di amministrazione ha affidato la guida della società alla direttrice finanziaria Colette Kress, in Nvidia dal 2013, come amministratore delegato ad interim fino alla scelta di un successore. Kress mantiene anche l'incarico di direttrice finanziaria. Harvey C. Jones, nel consiglio dal 1993, è il primo presidente del board nella storia della società. Huang guidava Nvidia senza un presidente e senza un piano di successione, anche se possedeva solo il 3,6% del capitale. Una sessantina di dirigenti rispondeva direttamente a lui. La successione riguarda quindi anche l'organizzazione interna del gruppo e la distribuzione delle responsabilità tra i dirigenti.
Negli ultimi anni Huang era anche il principale interlocutore di Nvidia con i governi. Aveva seguito di persona il dossier sulle restrizioni americane all'export di chip verso la Cina e quello sugli investimenti nelle infrastrutture per l'intelligenza artificiale. La ricerca di un successore è iniziata. Il Financial Times ha scritto il 13 novembre, citando persone informate, che il consiglio ha sondato Rene Haas, amministratore delegato del produttore britannico di chip Arm, indicato come uno dei diversi candidati. Nvidia, secondo quanto riportato, ha detto di non aver ancora contattato formalmente dei candidati e che le speculazioni su singoli nomi sono premature.
Apple, da Steve Jobs a Tim Cook
Il precedente più noto è quello di Apple. Il 24 agosto 2011 Steve Jobs, che aveva guidato l'azienda dal Macintosh all'iPhone, si dimise da amministratore delegato per motivi di salute. Nella lettera al consiglio raccomandò di attuare il piano di successione già predisposto e di nominare Tim Cook, allora direttore operativo. Jobs morì il 5 ottobre dello stesso anno. Cook aveva un profilo diverso da quello di Jobs. Era entrato in Apple nel 1998 e aveva costruito la propria esperienza soprattutto nella gestione della produzione e delle catene di approvvigionamento. Con lui Apple ha lanciato Apple Watch e AirPods e ha portato i servizi digitali a un giro d'affari superiore ai 100 miliardi di dollari, secondo l'azienda.
Nel comunicato del 20 aprile Apple ha scritto che, durante la gestione Cook, la capitalizzazione è passata da circa 350 miliardi a 4.000 miliardi di dollari. Il fatturato annuo è quasi quadruplicato, dai 108 miliardi dell'esercizio 2011 a oltre 416 miliardi nell'esercizio 2025. Lo scorso settembre Apple ha cambiato di nuovo amministratore delegato: Cook ha lasciato l'incarico a John Ternus, già responsabile dell'ingegneria hardware, ed è diventato presidente esecutivo del consiglio.
Microsoft, la lunga transizione dopo Bill Gates
Per Microsoft l'uscita di scena del fondatore richiese circa vent'anni. Nel gennaio del 2000 Bill Gates lasciò la carica di amministratore delegato a Steve Ballmer e restò presidente del consiglio di amministrazione, con la responsabilità della strategia tecnologica. Con Ballmer, Microsoft rafforzò la propria posizione nel software per le imprese ed entrò nei videogiochi con Xbox. Rimase indietro sugli smartphone, dove Apple e Google si imposero in pochi anni.
Nel febbraio del 2014 il consiglio nominò amministratore delegato Satya Nadella, entrato in Microsoft nel 1992 e fino ad allora a capo dell'area cloud ed enterprise. Con lui l'azienda ha ridotto la dipendenza da Windows e ha puntato sui servizi cloud per le imprese e, più avanti, sull'intelligenza artificiale. Nello stesso giorno Gates lasciò la presidenza del consiglio e diventò consulente tecnologico di Nadella. Uscì poi definitivamente dal consiglio nel 2020.
Amazon, la successione di Jeff Bezos
Anche Amazon ha vissuto una transizione pianificata. Il 2 febbraio 2021 Jeff Bezos, che aveva fondato la società nel 1994, annunciò che avrebbe lasciato la carica di amministratore delegato ad Andy Jassy per diventare presidente esecutivo. Il passaggio era previsto per il terzo trimestre dello stesso anno. Jassy guidava Amazon Web Services (AWS), la divisione che fornisce infrastrutture informatiche a imprese e istituzioni, fin dalla sua creazione. Nel quarto trimestre del 2020 AWS aveva generato oltre la metà dell'utile operativo del gruppo.
Da amministratore delegato Jassy ha dovuto gestire il ritorno dei consumi alla normalità dopo il picco dell'e-commerce durante la pandemia e la pressione sui costi. Nel cloud e nell'intelligenza artificiale, intanto, la concorrenza è aumentata. Bezos è rimasto legato ad Amazon: ha mantenuto la presidenza esecutiva e una quota rilevante del capitale.
Google, quando i fondatori mantengono il controllo
Il caso di Google è diverso. Il 3 dicembre 2019 i cofondatori Larry Page e Sergey Brin lasciarono rispettivamente gli incarichi di amministratore delegato e di presidente di Alphabet, la holding che controlla il motore di ricerca e le altre attività del gruppo. La guida passò a Sundar Pichai, amministratore delegato di Google dal 2015.
Nella lettera pubblicata con l'annuncio Page e Brin scrissero che Alphabet e Google non avevano più bisogno di due amministratori delegati e di un presidente. Restarono nel consiglio di amministrazione e come azionisti. La struttura del capitale di Alphabet, che attribuisce più diritti di voto ad alcune categorie di azioni, consente tuttavia ai fondatori di conservare una forte influenza sulle decisioni societarie.
Meta e il controllo di Mark Zuckerberg
Tra le grandi società tecnologiche americane ancora guidate dal proprio fondatore, Meta rappresenta uno dei casi più significativi di concentrazione del potere. Mark Zuckerberg detiene, al primo ottobre del 2026, il 60,6% dei diritti di voto della società.
La struttura del capitale, che prevede diverse categorie di azioni con differenti diritti di voto, gli consente di controllare la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e le principali decisioni societarie anche senza possedere la maggioranza del capitale. Un sistema che garantisce al fondatore una notevole autonomia nelle scelte strategiche, ma limita la possibilità degli altri azionisti di intervenire sulla gestione dell'impresa.
Tesla e il rischio di dipendere da Elon Musk
Tesla è un caso a sé. La società fu costituita nel luglio del 2003 da Martin Eberhard e Marc Tarpenning. Elon Musk è entrato nel febbraio del 2004, nel primo round di finanziamento, come presidente e principale investitore, ed è diventato amministratore delegato nell'ottobre del 2008. Negli anni Tesla ha esteso le attività dalle auto elettriche alla robotica e all'intelligenza artificiale. Nella documentazione per gli investitori Tesla indica tra i fattori di rischio la forte dipendenza da Musk, che guida anche SpaceX e xAI ed è fondatore di Neuralink e The Boring Company.
Nel novembre del 2025 gli azionisti hanno approvato, con oltre il 75% dei voti, un piano che può assegnare a Musk fino a circa mille miliardi di dollari in azioni, divise in dodici tranche. Ogni tranche scatta solo se Tesla raggiunge una soglia di capitalizzazione, da 2.000 a 8.500 miliardi di dollari, e uno dei dodici obiettivi operativi. Prima del voto il consiglio aveva avvertito che Musk avrebbe potuto lasciare la società senza maggiori garanzie sul controllo. Nel documento depositato alla SEC il 19 ottobre Tesla scrive che nessuna tranche è stata ancora raggiunta.
Poi c'è SpaceX, fondata da Musk nel 2002 e quotata al Nasdaq dal 12 giugno 2026. Musk ne è amministratore delegato e direttore tecnico e presiede il consiglio. Dopo la quotazione controlla circa l'82% dei voti, grazie ad azioni che valgono dieci voti ciascuna. Nel prospetto SpaceX scrive di non avere un'assicurazione sulla vita per Musk e che trovare un successore con le sue competenze potrebbe richiedere molto tempo. La presidente e direttrice operativa, Gwynne Shotwell, è in azienda dal 2002.
Le big tech hanno davvero bisogno dei fondatori?
Uno studio pubblicato il 10 novembre sulla rivista scientifica Finance Research Letters ha analizzato le reazioni dei mercati finanziari alla morte improvvisa di 177 amministratori delegati tra il 1960 e il 2019. I risultati mettono in discussione l'idea che la presenza del fondatore rappresenti sempre un vantaggio per gli azionisti. Secondo la ricerca, nei giorni immediatamente successivi alla scomparsa di un amministratore delegato, le aziende guidate da un fondatore hanno registrato in media un rendimento anomalo positivo dell'1,48%, mentre quelle affidate a manager professionisti hanno registrato un dato negativo del 2,67%. La ricerca suggerisce inoltre che il contributo dei fondatori sia maggiormente apprezzato dagli investitori nelle aziende giovani e di piccole e medie dimensioni, mentre il vantaggio tenderebbe a ridursi nelle organizzazioni più grandi e complesse.