Chi è Colette Kress, la nuova amministratrice delegata di Nvidia

AGI - Per tredici anni è stata la voce che spiegava i numeri a Wall Street, mentre i riflettori restavano puntati su Jensen Huang. Ora Colette Kress, classe 1967, passa dalla seconda fila al posto di comando: il consiglio di amministrazione di Nvidia l'ha nominata amministratrice delegata ad interim, in attesa di un successore definitivo. Continuerà a guidare anche la finanza del gruppo, come vicepresidente esecutiva e direttrice finanziaria. Il board ha avviato la ricerca di un nuovo amministratore delegato e valuterà candidati interni ed esterni.
La carriera
Kress è arrivata in Nvidia nel settembre 2013, al termine di una selezione durata due anni. All'epoca il gruppo, oggi leader mondiale nella produzione di chip, era molto più piccolo e concentrava sulla vendita di schede grafiche per videogiochi. La sua carriera si è sviluppata tutta nelle imprese tech: dagli inizi in Texas Instruments, poi tredici anni in Microsoft, gli ultimi quattro da direttrice finanziaria della divisione Server and Tools, poi dal 2010 al 2013 Cisco, come direttrice finanziaria della divisione Business Technology and Operations Finance. Come formazione vanta una laurea in finanza all'università dell'Arizona e un Mba alla Cox School of Business della Southern Methodist University.
La regia dietro il boom dell'IA
Negli anni della trasformazione di Nvidia in leader mondiale delle infrastrutture per l'intelligenza artificiale, c'è lei dietro il record di capitalizzazione a 2 mila miliardi di dollari: gestisce l'allocazione del capitale, gli investimenti in ricerca e sviluppo e una catena di approvvigionamento globale sempre più complessa. Segue le acquisizioni strategiche, tra cui quella di Mellanox Technologies da 7 miliardi, e promuove la digitalizzazione dei processi interni. Per gli analisti è il volto finanziario del gruppo: presenza fissa nelle conference call trimestrali, nota per una comunicazione trasparente e analitica. Finora, però, aveva sempre lasciato la scena a Huang.
Chi la conosce dall'interno la descrive come una manager dura. Una persona all'interno dell'azienda le attribuisce la spietatezza, i "gomiti affilati" e la conoscenza a tutto campo delle finanze del gruppo necessari per il ruolo di amministratore delegato.
Vita privata, azioni e il patrimonio da miliardaria
Oltre i numeri, Kress è sposata e madre di due figli. La corsa del titolo Nvidia ha trasformato anche la sua vita privata. Secondo l'ultimo documento depositato dal gruppo a gennaio, lei e la sua famiglia possiedono azioni per oltre 700 milioni di dollari, e l'anno scorso ha ricevuto una remunerazione complessiva di 14,3 milioni. Nel luglio 2025 è entrata nella classifica dei miliardari, una delle pochissime direttrici finanziarie al mondo a riuscirci. Nel 2026 Forbes l'ha collocata al 32esimo posto tra le donne americane più ricche che si sono fatte da sole, e Barron's l'ha inserita più volte tra le cento donne più influenti della finanza statunitense.