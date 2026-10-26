Q8 proroga il price cap su benzina e gasolio fino al 31 dicembre 2026
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Q8 proroga il price cap su benzina e gasolio fino al 31 dicembre 2026

Q8 Italia proroga fino al 31 dicembre 2026 il price cap su benzina e gasolio, su richiesta del Governo
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AGI - “In considerazione dell’attuale situazione di emergenza nazionale e facendo seguito alle richieste del Governo italiano, Q8 Italia ha deciso di prorogare fino al 31 dicembre 2026 l’applicazione del price cap sui prezzi di benzina e gasolio, introdotto lo scorso primo ottobre”. Lo comunica Q8 in una nota.

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Sostegno ai consumatori e filiera

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Con questa decisione, spiega la nota, si intende “fornire un contributo concreto in risposta alle esigenze rappresentate dal Governo, coniugando il sostegno ai consumatori con un approccio responsabile, attento all’evoluzione delle condizioni di mercato e alla sostenibilità economica dell’intera filiera”.

L’approccio modulare e le modalità applicative

“La prosecuzione dell’iniziativa - si legge ancora - avverrà secondo un approccio modulare, che tenga conto dei diversi modelli operativi presenti nella rete di distribuzione dell’Azienda. Q8 Italia continuerà a fornire un adeguato supporto ai gestori e ai partner, al fine di contribuire a garantire la sostenibilità economica dell’intera filiera”. In ogni caso, “Q8 Italia si riserva di definire le modalità applicative della misura, tenendo conto dell’evoluzione del mercato e delle condizioni di approvvigionamento”.

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