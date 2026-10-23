Eni, il tetto ai prezzi di benzina e diesel fino a fine 2026

AGI - “Confermiamo che manterremo il concetto di price cap fino a fine anno. Per quando riguarda il suo livello, attualmente a 2,25 euro per il gasolio e a 1,99 euro per la benzina (come annunciato a inizio ottobre), monitoreremo le dinamiche di mercato e di prezzo, nonché le forniture effettivamente disponibili in rapporto alla nostra struttura logistica, per valutarlo nel corso del periodo”. Lo conferma un portavoce dell'Eni, dopo l'annuncio fatto dall'amministratore delegato Claudio Descalzi in un colloquio con alcuni quotidiani.
I risultati di Eni nel terzo trimestre 2026
Nel terzo trimestre dell'anno Eni ha conseguito un utile netto adjusted pari a 2,8 miliardi di euro (+125% rispetto al terzo trimestre del 2025). L'utile netto si attesta a 3,2 miliardi.
Descalzi, i risultati eccellenti derivano dalla forza del nostro modello
"Gli eccellenti risultati conseguiti nel terzo trimestre derivano dalla forza del nostro modello operativo e dai selettivi investimenti nel nostro portafoglio ampiamente diversificato di asset competitivi. Grazie alla forza dei fondamentali, alle prospettive di crescita in continuo miglioramento e alla performance finanziaria storicamente solida, siamo ben posizionati per continuare ad assicurare ai nostri clienti forniture energetiche sostenibili, sicure e sempre più decarbonizzate". Lo ha affermato Claudio Descalzi commentando i dati trimestrali di Eni.