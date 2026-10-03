Difesa ed energia, il Governo chiede più flessibilità

AGI - Il Governo ha inviato la scorsa notte alle Camere il Dpfp e la Relazione al Parlamento per lo scostamento di bilancio in materia di difesa ed energia per gli spazi di flessibilità concessi dall'Ue.
Le risorse per la difesa
"L'incremento delle risorse destinate al settore della difesa, previsto fino a un massimo dello 0,3 per cento del PIL per ciascuno degli anni 2027 e 2028 - scrivono la presidente del Consiglio Giorgia Meloni e il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti - potrà contribuire al progressivo rafforzamento delle capacità operative e tecnologiche, in coerenza con gli obiettivi assunti in ambito NATO". Gli interventi" nel settore della difesa "riguarderanno sia la componente corrente, con riferimento in particolare al personale, all'esercizio e alle esigenze operative, sia la componente in conto capitale, finalizzata alla realizzazione e al rifinanziamento di programmi di investimento pluriennali".
Via libera del governo al Dpfp e allo scostamento per energia e difesa
Energia, stanziati fino a 14,4 miliardi
"Le risorse" in materia di interventi per l'energia, "per un valore complessivo fino a circa 14,4 miliardi nel biennio 2027-2028, pari a circa lo 0,3 per cento del PIL per ciascuno dei suddetti anni, saranno destinate a misure in favore di famiglie, studenti, imprese, pubbliche amministrazioni e al settore delle infrastrutture".
Misure per famiglie e studenti
Quanto agli interventi in favore delle famiglie "saranno destinati a prevedere un contributo per interventi conformi a quanto previsto dalle Comunicazioni della Commissione europea. Si prevederanno inoltre misure finalizzate a favorire l'utilizzo del trasporto pubblico da parte degli studenti".
Sostegno alle imprese e alle rinnovabili
"Sul versante delle imprese - sottolineano la premier e il ministro dell'Economia -, l'azione sarà rivolta a sostenere la produzione di energia da fonti rinnovabili, a contenere i costi energetici per quelle maggiormente esposte e a favorire la decarbonizzazione. Tali obiettivi saranno perseguiti, tra l'altro, attraverso misure per gli impianti fotovoltaici, una nuova Energy Release, il rafforzamento della capacità di produzione idroelettrica e la promozione del biometano".
Le tensioni geopolitiche e la sicurezza energetica
"Le persistenti tensioni geopolitiche e i conflitti attualmente in corso - si legge nella Relazione - hanno sensibilmente accresciuto l'instabilità internazionale, con rilevanti conseguenze sulla dinamica dei prezzi, sul potere di acquisto delle famiglie, sulla competitività delle imprese e sulla sicurezza degli Stati. Tale scenario richiede il rafforzamento della resilienza del sistema energetico e della capacità di difesa".
La richiesta di aumento della spesa
"Tenuto conto del percorso programmatico dell'indicatore della spesa netta delineato nel Documento programmatico di finanza pubblica (DPFP) 2025, che prevedeva un tasso di crescita annuo pari all'1,6 per cento nel 2026, all'1,9 per cento nel 2027 e all'1,6 per cento nel 2028, con la presente Relazione il Governo chiede l'autorizzazione a incrementare l'aggregato di spesa per un importo pari, in termini percentuali di PIL, a 0,6 per cento per ciascuno degli anni 2027 e 2028".
Il nuovo percorso della spesa netta
"Il nuovo percorso programmatico dell'indicatore della spesa netta, inclusivo dell'utilizzo dei suddetti spazi di bilancio connessi all'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale, prevede un tasso di crescita annuo pari al 3,3 per cento nel 2027 e all'1,7 per cento nel 2028. Nel 2029 l'indicatore è previsto allo 0,2 per cento. Al netto degli impieghi derivanti dall'utilizzo della clausola di salvaguardia, il tasso di crescita annuo della spesa netta è previsto all'1,9 per cento nel 2027, all'1,7 per cento nel 2028 e all'1,5 per cento nel 2029, rispettando i limiti previsti dalla raccomandazione del Consiglio".