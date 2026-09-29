Enel, 50% di sconto sul prezzo dell'elettricità

AGI - Enel lancia la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari. Per la famiglia media (2 MWh l'anno) uno sconto di 200 euro l'anno rispetto al prezzo all'ingrosso.
L'offerta a prezzo fisso "Digital luce" di Enel, della durata di due anni, con i suoi 108 euro/MWh per la componente energia è più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato all'ingrosso, anche considerando le offerte lanciate oggi dai concorrenti. L'offerta è presente sul sito di Enel da aprile 2026.
Enel, energia certificata da fonti rinnovabili
Rispetto al prezzo all'ingrosso per la famiglia media italiana (che consuma 2 MWh l'anno) garantisce uno sconto di oltre 200 euro l'anno solo per la componente di energia elettrica. L'energia venduta è certificata dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse) come proveniente da fonti rinnovabili.