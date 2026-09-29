Enel, 50% di sconto sul prezzo dell'elettricità
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Enel, 50% di sconto sul prezzo dell'elettricità

Offerta luce Enel a prezzo fisso per due anni: 108 euro/MWh, circa il 50% sotto l'ingrosso, energia rinnovabile
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Aleandro Biagianti / AGF - Contatori energia e bollette Enel
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AGI - Enel lancia la più bassa offerta sul mercato nazionale tra gli operatori primari. Per la famiglia media (2 MWh l'anno) uno sconto di 200 euro l'anno rispetto al prezzo all'ingrosso.

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L'offerta a prezzo fisso "Digital luce" di Enel, della durata di due anni, con i suoi 108 euro/MWh per la componente energia è più bassa di circa il 50% rispetto al prezzo di mercato all'ingrosso, anche considerando le offerte lanciate oggi dai concorrenti. L'offerta è presente sul sito di Enel da aprile 2026.

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Enel, energia certificata da fonti rinnovabili

Rispetto al prezzo all'ingrosso per la famiglia media italiana (che consuma 2 MWh l'anno) garantisce uno sconto di oltre 200 euro l'anno solo per la componente di energia elettrica. L'energia venduta è certificata dal Gestore dei Servizi Energetici (Gse) come proveniente da fonti rinnovabili.

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