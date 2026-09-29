Q8 Italia segue ENI e IP: price cap su benzina e gasolio

AGI - "In un contesto caratterizzato da rilevanti crisi geopolitiche e da significative tensioni sui prezzi dei carburanti", Q8 Italia, "accogliendo l'invito del governo italiano, applicherà un price cap sulla benzina e sul gasolio, confermando il proprio impegno a sostegno dei consumatori". Lo si legge in una nota in cui si spiega che il "price cap avrà durata di 30 giorni a partire dal 1 ottobre ed è volto a generare benefici tangibili per gli automobilisti. Il tetto massimo dei prezzi si applicherà con un approccio modulare, coerente con le diverse realtà che compongono il sistema di distribuzione dell'Azienda".
La Q8 Italia, prosegue la nota, "supporterà opportunamente i gestori e i partner per garantire la sostenibilità economica dell'intera filiera".
Una decisione "coerente con il comportamento responsabile concretamente adottato dall'Azienda anche negli ultimi mesi, orientato alla tutela dei consumatori e al mantenimento della propria competitività. In un momento particolarmente delicato per il sistema energetico, caratterizzato da un'imprevedibile volatilità del mercato internazionale, e per i consumatori, Q8 Italia rinnova, quindi, il proprio impegno a fare la propria parte, coniugando attenzione ai prezzi, investimenti industriali, innovazione e responsabilità sociale", conclude Q8.
Meloni: ringrazio il Kuwait e gruppo che controlla Q8 in Italia
"Ringrazio il Kuwait e il gruppo che controlla gli impianti Q8 in Italia per aver accolto l'appello del Governo italiano rivolto alle società energetiche al fine di calmierare il prezzo dei carburanti. Dopo la scelta di Eni e Socar, oggi da Q8 arriva un altro importante segnale di attenzione alle famiglie italiane". Lo afferma il presidente del Consiglio Giorgia Meloni.
Le dichiarazioni del Vicepremier Tajani
"Dopo ENI e IP anche Q8 accoglie l’invito del Governo italiano a fissare un tetto al prezzo di benzina e gasolio - scrive sui social il ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani - Un effetto domino che aiuta l’economia di famiglie e imprese. L’ennesimo risultato frutto della nostra azione politica e diplomatica. Il Governo continua a lavorare per risolvere i veri problemi dei cittadini".
Pichetto, accolgo molto positivamente la scelta di Q8
"Era un auspicio che abbiamo fato, lo accolgo molto positivamente", specialmente se lo fanno "i grandi player internazionali come Eni, Socar e Q8. Va bene, molto bene". Lo ha detto il ministro dell'Ambiente e sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, a margine del forum Euromediterraneo dell'acqua, interpellato sulla scelta di Q8 di imporre un price cap ai carburanti, sulla scia di quanto fatto da Eni e poi da Socar.
Quanto alle rimostranze dei distributori dei marchi più piccoli, Pichetto ha aggiunto: "Questi grandi marchi sono anche i fornitori. È interesse dei fornitori garantire il cliente".