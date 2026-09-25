Corrosione dello sterzo, Volkswagen richiama 2,16 milioni di auto

AGI - Volkswagen sta richiamando circa 2,16 milioni di veicoli in tutto il mondo, di cui quasi 900.000 in Germania, a causa del rischio di corrosione dello sterzo. La notizia è stata resa nota dall'Agenzia tedesca per la motorizzazione (Kba).
Il problema riscontrato
Questo problema potrebbe causare una "rottura delle viti", che a sua volta può "provocare un guasto allo sterzo", precisa la Kba.
I modelli coinvolti
I modelli interessati comprendono i veicoli VW :
- Tiguan
- Touran
- Golf
- Caddy
Tutti prodotti tra il 2013 e il 2024, e circa 700.000 modelli Audi prodotti dal 2017 al 2024, ha dichiarato questa settimana il KBA in brevi comunicati.
La corrosione potrebbe causare la rottura di un bullone, con conseguente malfunzionamento dello sterzo, anche se non sono stati segnalati incidenti di questo tipo, si legge nel comunicato. “Un problema di corrosione” è stato individuato durante i controlli di qualità sui veicoli, ha dichiarato all’AFP un portavoce di Volkswagen.
“Stiamo ora richiamando i veicoli interessati come misura precauzionale; non si sono verificati feriti”, ha affermato, aggiungendo che i conducenti possono continuare a circolare.