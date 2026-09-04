Wolkswagen: piano per altri 50mila licenziamenti

AGI - Il Consiglio di Sorveglianza di Volkswagen ha approvato all'unanimità un piano di ristrutturazione che prevede l'eliminazione di circa altri 50.000 posti di lavoro in tutto il mondo entro la fine del decennio, il doppio rispetto al precedente piano risalente al 2024 e successivamente reso più restrittivo.
La decisione è stata annunciata al termine di una riunione del comitato esecutivo del consiglio, in vista della seduta plenaria dell'organo di sorveglianza del gruppo di Wolfsburg, prevista per oggi.
Volkswagen aveva già annunciato un taglio analogo in Germania
La più grande casa automobilistica europea aveva già annunciato l'intenzione di tagliare 50.000 posti di lavoro in Germania tra il 2024 e il 2026 entro il 2030, principalmente presso il marchio di punta VW. Un totale di 100.000 licenziamenti rappresenterebbe circa il 15% della forza lavoro del gruppo. "Considerata la crescente pressione competitiva globale, l'evoluzione della domanda e i cambiamenti tecnologici nel settore automobilistico, un significativo adeguamento della capacità produttiva per riflettere le realtà economiche è essenziale", spiega la casa automobilistica.
Il consiglio di sorveglianza, composto da un numero uguale di rappresentanti dei dipendenti e degli azionisti, ha riconosciuto "l'esistenza di una sovraccapacità produttiva di 500.000 veicoli in Europa" e il fatto che "non è attualmente possibile garantire un carico di lavoro produttivo competitivo per il futuro, distribuito tra il 2031 e il 2034", per quattro stabilimenti tedeschi a rischio di chiusura: Emden, Zwickau, Hannover e Neckarsulm. Per questi quattro siti, che rischiano la chiusura, "si stanno valutando usi alternativi", afferma il gruppo.
Come il resto dell'industria automobilistica tedesca, Volkswagen sta risentendo della domanda stagnante, di una transizione verso i veicoli elettrici più lenta del previsto e della crescente concorrenza dei marchi cinesi, fattori che pesano sulle vendite e sulla redditività. "È fondamentale che il consiglio di amministrazione (Volkswagen) disponga ora delle basi necessarie per affrontare le grandi sfide future. Ciò include esplicitamente lo sviluppo di scenari futuri per tutti gli stabilimenti", ha commentato Christiane Benner, vicepresidente del consiglio di sorveglianza e prima presidente del sindacato IG Metall, secondo quanto riportato in un comunicato stampa.