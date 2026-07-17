Netflix: anno da incubo e il titolo crolla del 41%
Effetto 'Black Mirror' per Netflix: un anno da incubo e il titolo crolla del 41%
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Effetto 'Black Mirror' per Netflix: un anno da incubo e il titolo crolla del 41%

Le azioni della piattaforma ai minimi degli ultimi dodici mesi: ricavi in crescita, ma prevale la prudenza tra gli investitori
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Jakub Porzycki / NurPhoto via AFP - Cartelloni pubblicitari di Netflix
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AGI - Netflix ha segnato un nuovo minimo delle ultime 52 settimane a 65,63 dollari per azione, estendendo a oltre il 41% la flessione registrata negli ultimi dodici mesi. Il movimento arriva nonostante ricavi in crescita e fondamentali ancora solidi.

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Il titolo del gruppo dello streaming oggi è sceso fino a 65,63 dollari, livello più basso degli ultimi dodici mesi, in un contesto di persistente pressione sul comparto tecnologico e di crescente concorrenza nel mercato dei contenuti in streaming. La sua previsione di crescita dell'11,7% su base annua nel terzo trimestre è risultata inferiore alle attese e la più lenta dal 2023.

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L'incubo della spirale negativa

Netflix sta subendo una pressione crescente, dopo che le sue azioni hanno perso il 21% del loro valore da gennaio, proseguendo una spirale negativa che ha già bruciato oltre 250 miliardi di dollari del valore dell'azienda rispetto al picco raggiunto a metà dello scorso anno. Il colosso dello streaming continua a mostrare una dinamica positiva dei ricavi, cresciuti del 16%, mentre la capitalizzazione di mercato si attesta a circa 313 miliardi di dollari.

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Parola chiave: prudenza

Gli investitori restano tuttavia focalizzati sulla capacità della società di sostenere la crescita degli abbonati e della raccolta pubblicitaria in un mercato sempre più competitivo. Dopo la pubblicazione dei conti, gli analisti hanno adottato un approccio più prudente sulle prospettive di breve termine. Netflix tra l'altro non pubblicando più i dati sugli abbonamenti su base trimestrale, non permette di sapere se gli aumenti di prezzo abbiano avuto un effetto tangibile sui nuovi clienti.

Di recente ha aggiunto contenuti provenienti da podcast video e YouTuber. Ha inoltre stretto collaborazioni con case editrici come Conde' Nast, Hearst e People per includere contenuti lifestyle.

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