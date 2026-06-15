Nuove regole Ue per i bagagli a mano in aereo

AGI – Ryanair, Easyjet e le altre compagnie low-cost potrebbero dover presto cambiare le proprie teriffe di viaggio. Il Comitato di conciliazione dell'Ue ha infatti dato l'ok definitivo al nuovo regolamento per la tutela dei passeggeri aerei. Adesso, sia il Consiglio dell'Ue che il Parlamento europeo dovranno confermare l'accordo raggiunto in terza lettura. L'Eurocamera sarà chiamata al voto in plenaria nel mese a luglio.
Nel nuovo testo, non cambiano le regole relative al risarcimento per il ritardo di un volo. Nell'accordo, le compagnie sono tenute a compensare i passeggeri dopo tre ore di ritardo (non 4 come richiesto dal Consiglio dell'Ue), per una cifra compresa tra i 250 e i 600 euro a seconda della distanza prevista dal volo.
Nuove regole per il bagaglio a mano
Cambiano invece le norme per quanto riguarda il bagaglio a mano. Le compagnie saranno tenute a includere il bagaglio nella tariffa base, o predefinita, proposta ai passeggeri, mostrando un'opzione più economica per chi volesse imbarcarsi solo con una piccola borsa o uno zaino. Tra i nuovi vantaggi, anche includono una maggiore protezione contro le pratiche di mancata presentazione (no-show policy), in particolare per le persone con mobilità ridotta, le donne in gravidanza e i minori non accompagnati, nonché garanzie contro la perdita dei voli di ritorno a causa di viaggi di andata persi. Sono previsti anche diritti rafforzati per le persone con esigenze specifiche, tra cui assistenza prioritaria e riprogrammazione con posti a sedere garantiti insieme agli accompagnatori o ai familiari, maggiori tutele per le attrezzature per la mobilità e risarcimento in caso di assistenza non adeguata.
Riprogrammazione e risarcimenti
Il testo inserisce poi opzioni di riprogrammazione più rapide, migliori ed eque, che obbligano le compagnie aeree a cercare attivamente trasporti alternativi, anche con altri vettori, consentendo ai passeggeri di organizzare autonomamente la riprogrammazione quando necessario. Inoltre, dovranno essere previste scadenze chiare per le compagnie aeree per l'elaborazione delle richieste di risarcimento, unitamente a norme più severe sull'utilizzo dei voucher.
Diritti sui bagagli e strumenti musicali
Per quanto riguarda i bagagli, inoltre, le nuove norme ampliano i diritti dei passeggeri, inclusa la possibilità di trasportare strumenti musicali in cabina in condizioni appropriate e maggiori garanzie per gli effetti personali.
Tutele per coincidenze e disservizi
Il testo mira a garantire anche nuove tutele per i voli di coincidenza persi. E ancora, sono previsti maggiori diritti di risarcimento in caso di declassamento. Fra le altre modifiche, ci sono requisiti di pianificazione di emergenza aeroportuale che devono contribuire a garantire una migliore assistenza ai passeggeri in caso di disservizi; canali di comunicazione liberi ed efficaci con le compagnie aeree che facilitino l'esercizio dei diritti da parte dei passeggeri; correzione gratuita degli errori di nome sui biglietti; e la possibilità per i passeggeri di non usare obbligatoriamente app o creare un account online per viaggiare.
Informazioni chiare ai passeggeri
Infine, i passeggeri dovranno essere informati in maniera chiara sui diritti relativi ai ritardi e alle soglie di cancellazione del volo, con istruzioni chiare per il risarcimento, anche online.