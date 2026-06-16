Ryanair attacca l'Ue: 'Ci obbligano a prezzi più alti'

AGI - Ryanair critica le ultime modifiche normative "incomprensibili" all'EU261 approvate ieri. "Con queste nuove norme, ancora più assurde, le compagnie aeree europee diventeranno meno competitive, poiché saranno obbligate a pubblicizzare tariffe più alte, che includono un secondo bagaglio a mano, quando oltre il 50% dei passeggeri sceglie già una tariffa più bassa e decide di viaggiare senza un secondo bagaglio a mano" si legge in un comunicato diffuso dalla low-cost. "La Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen continua a promettere di rendere l'Europa più competitiva, ma ora le ultime incomprensibili regolamentazioni europee obbligano le compagnie aeree a pubblicizzare tariffe più alte, quando oltre il 50% dei passeggeri opterà per tariffe più basse senza un secondo bagaglio a mano. Come al solito, l'Europa inventa nuove regole che rendono le compagnie aeree europee meno competitive, invece di ridurre il costo dei viaggi aerei nell'Ue".
L'attacco di Michael O'Leary su tariffe e ritardi
Il Ceo di Ryanair Michael O'Leary attacca: "queste ultime norme EU261 sono l'ennesima sciocchezza burocratica da parte del Parlamento europeo e del Consiglio. Invece di incoraggiare le compagnie aeree europee a pubblicizzare le tariffe più basse (che escludono il secondo bagaglio a mano), queste nuove regolamentazioni insensate impongono alle compagnie aeree di pubblicizzare falsamente tariffe aeree più alte, rendendo le compagnie europee ancora meno competitive". "Come al solito, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno fatto nulla per migliorare la competitività delle compagnie aeree europee, abolendo la dannosa e fallimentare tassazione ETS europea o riformando il sistema ATC dell'UE, ormai inefficiente. Il sistema ATC europeo è responsabile di oltre il 90% dei ritardi aerei, eppure alle compagnie aeree non è consentito recuperare i costi EU261 da questi monopoli governativi inadeguati".
Le richieste della low-cost a Bruxelles
Bruxelles - "In un momento in cui Putin ha invaso l'Ucraina e c'è una guerra in Medio Oriente, l'Europa deve essere più competitiva se vuole generare crescita. In questo periodo di crisi internazionale, tutto ciò che il Parlamento europeo e il Consiglio riescono a fare è inventare nuove regolamentazioni, che ora costringeranno le compagnie aeree a pubblicizzare tariffe più alte. Ryanair chiede ancora una volta a Ursula von der Leyen e al Parlamento europeo di smettere di introdurre regolamentazioni insensate che rendono i viaggi aerei nell'UE meno competitivi e di fare invece qualcosa di concreto per i consumatori europei: abolire la tassa ETS discriminatoria dell'Europa (che si applica solo ai voli intra-UE) e realizzare finalmente un'efficace riforma dell'ATC, imponendo che i controllori del traffico aereo siano pienamente operativi per la prima ondata di voli del mattino e proteggendo i sorvoli europei durante gli scioperi nazionali dell'ATC".