Approvata l'acquisizione di Paramount, c'è l'ok degli azionisti di Warner

AGI - Gli azionisti di Warner Bros. Discovery hanno approvato l'acquisizione di Paramount Skydance nel corso dell'assemblea straordinaria che si è tenuta oggi.
"Apprezziamo il sostegno degli azionisti nel valorizzare il nostro portafoglio di contenuti", ha dichiarato il presidente del consiglio Samuel A. Di Piazza Jr., sottolineando che l'operazione permetterà di creare un gruppo in grado di ampliare l'offerta per i consumatori e sostenere l'industria creativa globale.
Via libera degli azionisti
L'amministratore delegato David Zaslav ha definito il via libera degli azionisti "una tappa chiave" verso il completamento della transazione, che punta a dar vita a una media company di nuova generazione. Secondo i risultati preliminari, l'approvazione è arrivata con ampia maggioranza.
Tempistiche e condizioni
Il closing dell'operazione è atteso nel terzo trimestre del 2026, subordinato alle consuete condizioni, tra cui le autorizzazioni regolatorie.