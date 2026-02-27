Warner Bros: Netflix non rilancia l'offerta, Paramount in pole

AGI - Netflix non aumenterà la sua offerta per Warner Bros. Lo rende noto Reuters riportando la dichiarazione della stessa società statunitense. "Siamo sempre stati disciplinati e il prezzo richiesto per eguagliare l'ultima offerta di Paramount Skydance, rende l'accordo non più finanziariamente allettante, quindi ci rifiutiamo di adeguarci all'offerta" ha affermato il gigante dello streaming in una nota.
Con la decisione di Netflix di non rilanciare, la lunga trattativa entra ora in una nuova fase e salvo sviluppi inattesi, Paramount Skydance resterà l'unico acquirente in campo per Warner Bros.
Paramount unica in corsa
Senza una controproposta di Netflix, il consiglio di amministrazione di Warner Bros. Discovery è ora libero di terminare il suo accordo con il colosso dello streaming e procedere con Paramount.
L'ultima offerta, fatta lo scorso lunedì, includeva un prezzo di acquisto di 31,00 dollari per azione in contanti, un aumento di un dollaro rispetto all'offerta precedente, che aveva valutato l'azienda a circa 108 miliardi di dollari.
Paramount ha inoltre offerto una penale di risoluzione di 7 miliardi di dollari qualora l'accordo non si concludesse per motivi regolamentari, e ha accettato di coprire la commissione di 2,8 miliardi che Warner Bros. Discovery dovrebbe a Netflix se si ritirasse dall'accordo.
La proposta include anche un impegno da parte del fondatore di Oracle, Larry Ellison, a contribuire con ulteriori finanziamenti se necessario per supportare i requisiti di solvibilità delle banche di prestito di Paramount.