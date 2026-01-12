Non solo Barbie autistica: ecco tutte le bambole inclusive di Mattel

AGI – Cuffie rosa anti-rumore alle orecchie e fidget spinner anti-stress con clip per le dita che gira davvero: Mattel lancia la sua prima Barbie autistica, con tanto di gadget realmente utilizzati da persone nello spettro. Obiettivo: permettere ad ogni bambino di potersi identificare.
Sviluppata in oltre 18 mesi di collaborazione con ASAN (Self Advocacy Network), un'organizzazione no profit che difende i diritti delle persone autistiche e che è gestita da e per persone autistiche, questa bambola entra a far parte della collezione Barbie Fashionistas, meglio conosciute come le “Barbie inclusive”. Ultima in ordine di tempo, la bambola col diabete di tipo I, con tanto di testimone famoso: Lili Moss, figlia della super topmodel Kate Moss. “Avere una Barbie che mi assomiglia, con il diabete di tipo 1, è assolutamente surreale e mi rende molto orgogliosa di poter rappresentare questa comunità”, ha dichiarato la modella ventiduenne.
"Gli accessori di cui è dotata la Barbie sono un misuratore di glicemia e un microinfusore di insulina, e sono molto importanti perché mi tengono in vita e rendono la vita con il diabete di tipo 1 molto più semplice e pratica. Sono poco nascosti, quindi le persone si sentono un po' più insicure, ma credo che sia davvero importante abbracciare questa tecnologia, soprattutto perché rende la vita con il diabete molto più facile e pratica".
Prima ancore è stata la volta della bambola non vedente, con bastone bianco e rosso e occhiali da sole. Nella collezione anche la Barbie con sindrome di Down (dopo la versione in bianco uscita due anni fa), sulla sedia a rotelle e con la vitiligine.